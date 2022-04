Oroscopo del giorno, le previsioni del 24 aprile segno per segno

Marte vi alleggerisce di alcuni malumori se nati nella prima decade. Saturno inoltre vi sostiene se festeggiate gli anni tra il 12 e il 17 aprile. Siete single? Marte è il vostro benefattore a furia di colpi di fulmine. Quale film si collega meglio al vostro segno per la serata? “Un’arida stagione bianca” con l’Ariete Marlon Brando.

Venere è in buon aspetto e vi dà degli slanci altruistici. Un nuovo interesse sentimentale vi darà una classica esuberanza ma avete anche una parte razionale che vi frena. Se siete studenti Nettuno vi aiuterà ad assimilare meglio ogni materia.

Non vi manca un pizzico di fantasia oggi grazie a Mercurio. Siete un segno molto razionale e Mercurio è in una posizione severa in tal senso se nati nella terza decade, quindi ci sarà qualche piccolo sbandamento in amore. Saturno e Luna vi danno una memoria eccezionale per i concorsi.

Un’ottima posizione di Venere, Giove, Marte, Nettuno e Luna amplifica la vostra intuitività oggi. Plutone vi protegge inoltre schiena, ossa e denti se nati tra il 14 e il 17 luglio. Mercurio e Urano uniscono passione erotica e sentimento oggi nella coppia. Per esami e concorsi invece il vostro benefattore sarà Nettuno.

Giornata con il sorriso e con uno stato di salute molto buono se nati in seconda e terza decade. Saturno però è un po’ imbronciato quindi ponete rimedio a raffreddori o allergie stagionali. Sole, Mercurio e Urano possono far scoppiare il classico colpo di fulmine oggi per i nati nella seconda decade. Se state preparando concorsi andrete forte specie nelle materie matematiche se nati ad agosto.

Urano è estremamente favorevole oggi. In amore vi avvicinate alla vostra dolce metà con grandi esigenze intime se nati dal 6 al 12 settembre. Plutone e Urano vi preparano a trovare una rara sintonia sessuale. Un ottimo intreccio celeste, infine, consentirà ai nati di tutte le decadi di mostrare spirito razionale e combattivo in preparazione di esami.

Luna è in angolo benevolo così come Saturno. La parte emotiva dell’amore è decisamente più in evidenza di quella erotica oggi specie se nati nella seconda decade. Plutone non favorisce la concentrazione se siete sotto esame ma Luna vi aiuterà ad approntare tecniche di studio.

Oggi dalla vostra parte avete tanta fantasia, specie se nati nella terza decade. Plutone è molto benevolo e vi aiuta a superare ogni tipo di situazione. Se nati dal 30 ottobre al 5 novembre Venere e Plutone vi faranno trovare una grande intesa con la vostra dolce metà. Saturno, Sole e Mercurio sono negativi nella programmazione.

Forma fisica buona se nati nella terza decade, anche se Nettuno e Marte sono dissonanti. Venere e Marte sono contrastanti anche in amore e sfavoriranno un po’ i single nati tra il 28 novembre e il 5 dicembre. Saturno però vi assiste nella preparazione di materie umanistiche per esami e concorsi.

Razionalità e logica portate da Saturno sono i fari della vostra vita. Mercurio è in angolo armonico in amore se nati tra il 25 e il 29 dicembre mentre Nettuno è favorevole per lo studio di varie materie se nati tra il 9 e il 13 gennaio.

Benessere psicofisico evidente grazie a Venere. Giove, Marte e Saturno vi creeranno delle ottime condizioni di buona sorte in amore. Saturno e Giove infine vi sosterranno nello studio delle materie scientifiche.

Venere è ben sintonizzato con la vostra anima e per questo riuscirete a tirare fuori sentimenti di cui non sapevate di aver bisogno. Non vi rabbuiate se il partner è un po’ per conto suo: tornerà presto a darvi dolcezza. Saturno e Mercurio vi portano energia psicofisica per dedicarvi allo studio.