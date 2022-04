Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 22 aprile

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 22 aprile.

Saturno vi rende lucidi e svelti, soppeserete quindi ogni pro e contro se nati tra il 2 e il 5 aprile. Vi godete una giornata di corrispondenza sentimentale perfetta grazie a Giove, Saturno e Mercurio se siete nati nella seconda decade. Sole e Venere alzano invece la temperatura erotica dei single di marzo. Scoprite oggi, grazie a Saturno, che il lavoro di squadra fa per voi.

Rapporti un po’ nervosi oggi in famiglia ma il vostro buonsenso risolverà le cose. Venere, Mercurio, Plutone e Nettuno vi aiutano a trovare il dialogo con gli altri se nati dal 21 al 25 aprile. Mostrate la vostra intelligenza in amore accettando mutamenti che poi si riveleranno benefici. Grinta, creatività e inventiva vi caratterizzeranno oggi a lavoro.

Mercurio vi regala un fine settimana gioioso se nati nella terza decade. Mercurio favorisce l’intesa con la persona amata mentre Saturno e Mercurio vi offrono lucidità per riuscire in ufficio e essere efficienti.

Marte e Nettuno sono vostri alleati oggi ma cercate comunque di stare attenti a vie respiratorie e apparato gastrointestinale. Marte vi stana obbligandovi a un nuovo legame erotico se nati nella prima decade. A lavoro invece siete di fronte a un bivio e dovrete prendere una scelta.

Fine settimana che vi vede pimpanti grazie a Sole, che anche se ostile vi pone varie sfide da superare. In amore Venere vi dona l’intesa con il vostro partner oggi, a lavoro cercate di non esagerare con il vostro piglio un po’ prepotente.

Urano e Sole vi consentono di affrontare le varie situazioni, nonostante Nettuno imbronciato. Urano, Mercurio e Sole vi rendono propositivi e dichiarativi in fase sentimentale mentre, se nati dal 26 al 31 agosto, Urano vi offrirà una seconda chance per affermarvi a lavoro.

Saturno vi infonde intelligenza e lungimiranza, anche se Plutone e Luna purtroppo sono negativi per i nati di prima e terza decade. Se vi siete stancati di essere single, cercate conforto tramite qualcuno conosciuto sui social media. Faticherete un po’ a lavoro ma i vostri sforzi saranno ottimamente ripagati.

Mercurio, Sole e Urano sono disarmonici oggi e quindi vivrete un po’ di nervosismo in campo familiare. Discreta però la vostra forza fisica, così come Venere, Luna, Plutone e Nettuno vi aiuteranno a superare alcuni giri di boa con la vostra dolce metà se nati a novembre. Saturno negativo vi rende distratti in ufficio.

Saturno fa aumentare la vostra generosità, in particolare nei confronti dei membri della vostra famiglia. La vostra dolce metà vi chiede più presenza se nati nella terza decade, mentre sempre Saturno ispira le vostre mosse anche a lavoro.

Spirito lieve e sereno oggi con Venere benefica. Dimensione familiare che quindi troverà nuova pace oggi se nati dal 21 al 24 dicembre. Nettuno vi favorisce in amore se nati nella terza decade mentre a lavoro alcuni traguardi apparentemente insormontabili si riveleranno possibili da raggiungere.

Mercurio, Sole e Urano sono un po’ negativi per i nati a gennaio e nella seconda decade. Saturno almeno vi rende completamente complici della persona amata. A lavoro grande competitività in ufficio.

Un nuovo giorno che porta bilanci produttivi grazie a Urano, Nettuno e Plutone positivi per chi è nato a marzo. Curate il vostro fisico e troverete una perfetta tonicità muscolare. Relazioni d’amore nuove o rivoluzionate arriveranno presto, mentre a lavoro svolgerete i vostri compiti con piglio quasi militaresco.