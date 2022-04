Oroscopo del 20 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Transiti mediamente positivi grazie agli ottimi Luna e Saturno. Marte trionfalmente continua a transitare nel vostro segno in amore se nati nella terza decade. Luna vi rende veloci come il vento nelle consegne lavorative se nati dal 15 al 18 aprile.

Sole vi allieta la giornata se nati nella terza decade. In amore Saturno è un po’ a metà strada, quindi occhio a non fare programmi troppo “pesanti” nel tempo. Nettuno è stabilmente vostro amico a lavoro se nati nella terza decade.

Saturno è in forma smagliante e vi promette una giornata con ottima forma fisica. Se siete single potrete sfruttare questo giorno per trovare l’anima gemella grazie a Urano e Mercurio se nati dal 2 al 6 giugno. Sole, Saturno e Mercurio vi stimolano oggi a fare meglio a lavoro.

Giornata positiva oggi, solo qualche pianeta – come Plutone – vi mette i bastoni tra le ruote, per fortuna però Mercurio e Nettuno sono felici. Venere, Mercurio e Sole vi danno grande atteggiamento in amore se nati dal 14 al 17 luglio. Calma e sangue freddo oggi nelle chiusure in ufficio.

Luna vi lascia solo l’imbarazzo della scelta sulle imprese in cui esaltarvi, nonostante Sole e Mercurio siano tecnicamente ostili. Luna vi invita a non dare per scontati alcuni comportamenti del vostro rapporto e anzi ad apprezzare ciò che viene fatto per voi. Marte è lavorativamente molto fortunato per chi è nato nella prima decade.

Mercurio, Urano e Sole vi danno manforte in ogni situazione quotidiana. Sole in particolare potrebbe darvi maggiore tenerezza sotto l’aspetto emotivo, con grandi exploit erotici per i single. Se nati nella seconda decade Mercurio vi darà la chance di costruirvi una luminosissima carriera lavorativa.

Sole esce dalla negatività e ora è neutro, quindi migliora la situazione familiare e la forma fisica riprende quota. Saturno vi sprona ad avere più coraggio in amore e nella ricerca della dolce metà. Astri molto favorevoli per i lavoratori nati tra il 18 e il 22 ottobre.

Alti e bassi oggi con Mercurio e Sole che sono ostili e Luna che invece, insieme a Nettuno e Plutone, allieta la giornata. Sole vi dà generosità e genuinità in amore mentre a lavoro chiarite un’importante questione lasciata in sospeso.

Luna vi dà libertà di manovra e farà mostrare la vostra vera personalità al mondo. Saturno vi rende meno timidi in amore mentre Luna favorisce i lavoratori dal 9 al 13 dicembre, nonostante la negatività di Nettuno.

Luna punta i riflettori sulla vostra famiglia e vi farà curare i rapporti con i vostri figli se nati nella prima decade. Cielo un po’ capriccioso oggi quindi non sarete sintonizzati perfettamente con la vostra dolce metà. Giove è il benefattore del vostro eloquio e del garbo che sfoggiate a lavoro se nati nella terza decade.

Giornata molto vivace con ottima forma psicofisica se nati nella terza decade, Sole però vi impone di non chiedere troppo al vostro fisico. Giove vi ricongiunge con una speciale passione in una speciale persona se nati nella terza decade. Saturno vi garantirà intriganti avventure se nati dal 10 al 14 febbraio. Le vostre energie lavorative verranno raddoppiate da Sole.

Sole vi infonde vigore e benessere psicofisico oggi. Con la persona che avete affianco organizzate un viaggio estivo grazie a Marte e Nettuno, se nati nella terza decade. Sole, Mercurio e Urano vi danno energia, forza e operosità se siete lavoratori nati a febbraio.