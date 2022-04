Oroscopo del 17 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Mercurio stimola in voi potenti intuizioni oggi, in questo giorno di festa. Riuscite a raccordarvi perfettamente con la persona amata e anche il vostro carattere burbero, se nati a marzo, si placa. Oggi consigliamo un film classico a tutti i segni. Per l’Ariete sicuramente “Fronte del porto” con Marlon Brando.

Pasqua fortunata rispetto agli altri segni. Urano vi infonde calore umano, così come Plutone, Giove, Marte, Venere e Nettuno vi danno qualcosa in più in amore se nati dal 12 al 17 maggio. L’attore che si configura meglio con il vostro segno è Gary Cooper in “Per chi suona la campana”.

Pasqua piena di allegria e armonia con Mercurio benefico, discreto lo stato di salute ma chi è nato dal 9 al 14 giugno faccia attenzione alle allergie stagionali. Se nati a giugno Sole vi fa godere una vera e propria rinascita sotto l’aspetto sentimentale. “Senso” di Luchino Visconti è il film giusto per voi oggi.

Venere, Marte, Giove e Nettuno sono congeniali, anche se Sole è negativo. Discreto stato di salute ma qualche scaramuccia e dei lievi inciampi per via di Plutone in amore. “West Side Story” del 1961 è l’originale pellicola giusta per il vostro segno.

Giorno di Pasqua abbastanza fortunato e positivo grazie a Marte. Urano però è dissonante quindi chi nasce a luglio faccia attenzione ai piaceri gastronomici. Sole vi fornisce lo slancio necessario per cercare l’anima gemella, mentre stasera potreste guardare il grande classico di Sergio Leone “C’era una volta in America”.

Giornata pasquale con Plutone in grande fervore ma anche Mercurio e Urano che inviano sprazzi di fascino e seduzione. “Assassinio sull’Orient Express” con Lauren Bacall può essere la visione cinematografica di oggi.

Festività di Pasqua con Saturno che fa innalzare il livello di razionalità e di equilibrio. Buono lo stato generale della vostra salute, soprattutto quella psicologica. Saturno vi fornisce anche fantasia e capacità di compromesso per risolvere piccole divergenze con persone a voi care se nati dal 10 al 15 ottobre. “Topkapi” del 1964 è il film consigliato.

Transiti molto luminosi in questa domenica di Pasqua con Plutone che vi tutelare e vi darà anche un ottimo magnetismo amoroso se nati dal 14 al 19 novembre. Alain Delon rispecchia pienamente la vostra personalità oggi, specie nel film “Il Gattopardo” di Luchino Visconti.

Sole e Luna sono tutti in aspetto benefico e innalzano i vostri entusiasmi. In amore una nota di poesia accompagnerà la vostra intera giornata se nati dal 14 al 20 dicembre. “La ragazza con l’orecchino di perla”, con l’attrice del vostro segno Scarlett Johansson, è la pellicola consigliata oggi.

Celebrazione pasquale serena malgrado l’ostilità di Sole per i nati nella seconda decade. Luna vi apre a una festività divertente in famiglia se nati dal 22 al 28 dicembre. Sole è un po’ imbronciato e può non farvi sintonizzare totalmente con la persona amata se nati nella terza decade. Il Capricorno Jude Law è il vostro attore totem, lo potrete ammirare per esempio in “L’amore non va in vacanza”.

Saturno splende per voi in questa Pasqua, così come Urano però rafforza la sua negatività per i nati dal 2 al 7 febbraio. Saturno e Venere ma anche Giove, Nettuno e Marte vi danno grande positività in amore. Il vostro attore preferito può essere Christian Bale, che potrete osservare nel magistrale “The Prestige”.

Giornata di Pasqua felicissimi con tutti i pianeti conosciuti perfettamente benefici. Una bella ondata di emozioni vi invade oggi il cuore se nati dal 12 al 15 marzo, consolidando il rapporto con la persona amata sotto tutti i punti di vista. Bruce Willis è l’attore che potete considerare più vicino alla vostra personalità: guardatelo come protagonista de “L’esercito delle dodici scimmie” di Terry Gilliam.