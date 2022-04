Oroscopo del giorno, le previsioni del 13 aprile segno per segno

Sole vi allieta lo spirito ma non è il solo alleato: c’è anche Marte, per chi festeggia gli anni nella terza decade. Dopo una fase di stanchezza ritrovate in serata la sintonia tra passione e sentimento grazie a Marte e Saturno nel rapporto di coppia. Se siete liberi professionisti sarete proiettati alle mosse successive per fare sempre meglio.

Luna potenzia il vostro intuito, mentre Plutone celebra la voglia di sedurre e ricevere affetto, specie per chi è nato tra il 14 e il 18 maggio. Se siete in fase di concorsi o esami, Mercurio vi aiuterà a studiare se nati dal 30 aprile al 5 maggio.

Moti planetari che incoraggiano la vostra gioia di vivere e vi rendono pimpanti. Marte è positivo in amore così come Sole: entrambi vi stimolano a innamorarvi se nati dal 10 al 13 giugno! Urano vi dona capacità di acquisizione dati per quanto concerne lo studio e l’insegnamento.

Atmosfera positiva e serena che però riceve fibrillazioni lievi da Sole e Plutone dissonanti. Nettuno e Urano vi invogliano a prendere il timone della relazione con il vostro partner se nati dal 12 al 15 luglio. Sole e Plutone sono contrari e vi rendono un po’ maldestri se lavorate con telefoni, fax o computer se nati dal 7 al 15 luglio.

Godete dell’appoggio di Sole e Luna, in particolare il primo – in collaborazione con Urano – accentua notevolmente la vostra parte erotica se nati nella seconda decade. Se vi attendono esami o concorsi i pianeti vi aiuteranno nello studio se nati dal 24 luglio al 3 agosto.

Mercurio è molto benevolo oggi, anche se in amore provate una momentanea inquietudine se nati nella terza decade. Plutone e Urano dissiperanno però ogni dubbio se nati dal 25 agosto al 7 settembre. Plutone sarà il vostro protettore nello studio se nati nella seconda e nella terza decade.

Un po’ di stanchezza oggi per via di Sole dissonante: certamente avete bisogno di relax. Buona salute grazie a Saturno e Marte per i nati di prima e seconda decade. Dovete avvicinarvi alla vostra dolce metà mettendo in azione il vostro temperamento pacato e razionale. Se invece siete sotto esame Saturno eliminerà distrazioni per i nati nella terza decade.

Plutone vi dona una grinta speciale oggi se nati nella terza decade. Nettuno vi apre il cuore a ogni esperienza emotiva ma non scagliate i vostri dardi a casaccio. Se siete sotto esame Nettuno e Plutone vi daranno padronanza di nuovi argomenti.

Marte e Sole vi predispongono a una giornata soddisfacente se nati nella terza decade. Migliorate molto l’aspetto erotico nella relazione sempre se siete nati nella terza decade, mentre Marte e Saturno daranno una potente sollecitazione allo studio.

Sole è negativo e vi comporta un rallentamento nelle vostre iniziative. Nettuno è un alleato però, quindi vi darà duttilità se nati nella terza decade. Qualcuno che non sospettavate potesse riuscire nell’impresa vi ha rubato il cuore: Venere obbliga i nati dal 22 al 29 dicembre a non sottovalutare ciò che sta avvenendo. Mercurio e Saturno vi donano grande concentrazione nello studio se nati in prima e terza decade.

Sole vi porta un po’ di freschezza, allegria e divertimento. La vostra forma psicofisica è abbastanza buona, sostenuta da Marte. Non ci sono grossi problemi di coppia ma forse c’è bisogno di maggiore profondità sentimentale. Saturno imporrà ai nati nella terza decade uno studio serio e produttivo.

Venere, Giove, Plutone, Saturno, Urano, Sole e Mercurio sono tutti dalla vostra parte. Carica di romanticismo e poesia oggi nella relazione grazie a Venere, se nati dal 19 al 28 febbraio. Nettuno vi sosterrà invece, insieme a Urano, per esami e concorsi.