Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell'11 aprile

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 11 aprile.

Se festeggiate gli anni in questi giorni Luna è positiva per i nati nella seconda decade. Quelli della terza invece godranno di ottima salute e relativa tranquillità, anche con Plutone un po’ imbronciato. Se nati dal 9 al 14 aprile dovrete risolvere alcuni nodi pratici in amore grazie a Saturno. Se svolgete un’attività lavorativa che riguarda il maneggio di soldi, Plutone dissonante potrebbe farvi fare passi falsi se nati nella terza decade.

Plutone è al vostro fianco se nati dal 16 al 21 maggio. Sole vi fa dedicare attivamente al vostro partner, magari consigliandovi di prenderlo per la gola con accurati manicaretti. Shopping selvaggio oggi se nati dal 13 al 16 maggio.

Sole vi dà la capacità di brillare e di essere protagonisti se nati dal 9 al 14 giugno. Se siete single avrete bisogno di tempo per sentirvi sicuri con una persona che fa al caso vostro, mentre Sole vi dà fermezza di polso a lavoro.

Venere vi trasmette benessere e buonumore. Giove invece non vi fa mancare sensibilità, bellezza e cultura. Se nati dal 28 giugno al 6 luglio ci saranno veri e propri exploit bollenti in amore. Plutone potrebbe non garantirvi però una giornata facile a lavoro, specie se vi occupate di tecnologia.

Luna e Sole sono molto bendisposti oggi. Componente passionale dell’amore in netta evidenza rispetto a quella romantica, mentre a lavoro Urano è un po’ imbronciato e potrebbe farvi sfuggire alcune cose, anche a livello di spese.

Plutone, Urano e Luna sono tutti favorevoli, in particolare Luna che vi darà felicità in amore. Attenzione però a Venere che rema contro: cercate di coniugare insieme la parte passionale e quella sentimentale. Se nati dal 14 al 17 settembre fate attenzione a non esagerare con le mete lavorative.

Quadro un po’ variabile oggi, anche in amore dove siete un po’ sotto pressione per via di Plutone e Sole. Dovete ritagliarvi più momenti di intimità con la vostra dolce metà. Luna, Marte e Saturno comunque vi favoriscono se nati nella seconda e terza decade. Plutone è un po’ negativo se nati a ottobre e vi invita a programmare meglio le vostre azioni.

Nettuno vi aiuta a trovare un po’ di rinnovamento oggi se nati dal 10 al 15 novembre. Sempre Nettuno, insieme a Plutone, vi rende molto sensibili e ricettivi in amore. Ancora Plutone vi fornisce lucidità per fare le cose correttamente a lavoro se nati nella terza decade.

Venere dissonante vi pone qualche complicazione in famiglia ma la forma fisica sarà buona. Sempre Venere disarmonica non aiuta molto in amore, potreste sembrare poco attenti alle esigenze del partner. Una splendida Luna però vi favorirà professionalmente se nati dal 10 al 15 dicembre.

Vari momenti di soddisfazione e armonia oggi grazie a Venere. Urano fa filare tutto liscio in amore, dando anche buone chance ai single nati tra il 2 e il 10 gennaio. Anche Plutone affila le vostre armi seduttorie se nati dal 14 al 18 gennaio. Infine, se nati dal 3 al 13 gennaio, Sole potrebbe essere contrario negli investimenti economici.

Calore umano molto efficace oggi con Sole, Venere e Marte tutti benevoli. Se siete single Plutone vi regalerà enorme sex appeal nel caso in cui siate nati da 14 al 17 febbraio. Marte è molto positivo per chi sta preparando esami e concorsi se nati dal 10 al 15 febbraio.

Giove è felice nel vostro segno e accentua le vostre stravaganze e la personalità estrosa. Urano vi