Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 aprile segno per segno

Plutone oggi ancora imbronciato può non rendervi agevoli i rapporti con i genitori ma niente di preoccupante. Lievi alti e bassi anche nella forma fisica, mentre Plutone è negativo in amore se nati nella terza decade. Il film che meglio rappresenta la vostra natura oggi è “L’ora più buia”, con un magistrale Gary Oldman del vostro segno.

Abbastanza favoriti dai pianeti oggi, in particolare da Urano se nati dal 30 aprile al 6 maggio. Il vostro fascino sarà alle stelle, con Saturno provvidenzialmente in posizione positiva per i nati nella prima decade. “A casa tutti bene” è il film da guardare oggi, del Toro Gabriele Muccino.

Una domenica che vi vede vivaci con Marte e Sole al vostro fianco. Il vostro gioco preferito è quello dei flirt ma non esagerate troppo! Il film giusto da guardare in giornata è “Victoria e Abdul”, con Judi Dench.

Mercurio e Sole sono ancora imbronciati e potrebbero darvi atteggiamenti un po’ lunatici oggi. Urano vi concede ottimi influssi amoroso se nati dal 30 giugno al 6 luglio, nonostante Sole e Mercurio contrari. Un film per oggi? “The post” con Tom Hanks e Meryl Streep.

Giornata di festa in cui il Sole vi sostiene se nati dall’8 al 16 agosto. Sempre Sole vi fa salire su una giostra di emozioni in amore se nati dal 29 luglio al 3 agosto. Capitolo film: guardate “Chiamami col tuo nome” del regista Luca Guadagnino, del vostro segno.

Urano vi fa alzare la creatività se nati nella terza decade, così come Plutone. Ottimi aspetti planetari in amore, anche nell’arte della diplomazia delle relazioni. Un film recente che vi può rappresentare? “Devil’s Knot” – Fino a prova contraria”, con il Vergine Colin Firth.

Mercurio e Sole vi fanno risentire di alti e bassi nel tono e nell’umore ma niente di grave o preoccupante. Marte fa scoccare la passione e l’eros oggi nel rapporto di coppia. “La forma dell’acqua – The shape of water” è il film che vi rappresenta ultimamente, con la regia del Bilancia Guillermo del Toro.

Venere, Giove e Nettuno vi sostengono oggi. Saturno e Urano vi invitano a non chiedere troppo però alla persona che amata se nati dal 2 al 12 novembre. “Moonlight” è il film giusto per voi, diretto dal regista Barry Jenkins.

Un insieme di forze planetarie cercano di accendere gli entusiasmi. Se siete single, Saturno vi spinge a consolidare la vostra posizione nel teatro della seduzione. “Wonder Wheel – La ruota delle meraviglie” di Woody Allen è la vostra scelta per il film di oggi.

Malgrado alcune negatività c’è voglia di impegnarvi in tutti i campi, in particolare in amore volete provare una scalata se nati nella prima e nella seconda decade, così come in particolare dal 12 al 15 gennaio. “Intrigo a Berlino” con George Clooney è il film giusto per oggi.

Marte e Saturno vi stimolano a diverse novità con interessi politici e culturali. Urano è dissonante e vi induce a prendere alcune decisioni drastiche in amore. “La grande scommessa” è il film che vi rappresenta oggi, con Christian Bale interprete d’eccezione del vostro stesso segno.

Diversi e sorridenti i pianeti per voi, specie dal 9 al 14 marzo. Urano e Nettuno vi daranno tante soddisfazioni affettive se nati nella prima decade. “Ella and John – The leisure seeke” di Paolo Virzì (del vostro segno) è il film giusto per oggi.