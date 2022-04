Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell'8 aprile

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 8 aprile.

Sole e Marte sono entrambi pronti a donarvi grande versatilità. Unione tra passione e carica erotica molto presente oggi se nati dal 25 marzo al 5 aprile. La vostra cristallina onestà vi farà distinguere a lavoro se nati dal 7 al 14 aprile.

Venere vi dona spazi emotivi e materiali così come Luna. Nettuno invece fa a l caso vostro in amore, con una conoscenza che tocca le corde più alte della vostra intimità. Attenzione alle parole che usate a lavoro se nati dal 14 al 18 maggio.

Giove è ancora ostile per i nati nella terza decade ma Luna fortunatamente è amica, così come anche prodigiosa quando si parla di amore. Se nati tra il 12 e il 15 giugno cercate di alleggerirvi un po’ il lavoro perché Nettuno è dissonante.

Luna è molto benefica ma Sole, Mercurio e Plutone dissonanti per i nati dal 16 al 21 luglio. Urano vi consente di avere un’ottima vita amorosa se nati dal 30 giugno al 5 luglio, mentre Mercurio vi spiega di non alzare troppo la posta a livello professionale.

Sole e Mercurio sono molto congeniali specie se nati dal 9 al 16 agosto. Urano è però in angolo dissonante per quanto riguarda l’amore se nati dal 31 luglio al 5 agosto. Sole è benefico per quanto concerne infine le manovre finanziarie.

Se nati dal 9 al 15 settembre il clima sarà un po’ irrequieto per via del broncio di Giove. Vivete l’affettività con pacatezza e voglia di costruire grazie a Urano, specie se nati dal 25 agosto al 4 settembre. Se nati nella terza decade Plutone vi farà intraprendere ottimi investimenti immobiliari.

Saturno è decisamente benefico e vi dà grande razionalità. Se siete single Marte sarà un vostro amico fidato se nati nella terza decade. A lavoro, se nati nella seconda decade, riuscirete a evolvere meglio la situazione complessiva.

Venere, Giove e Nettuno esaltano la vostra sensibilità e l’empatia se nati dal 14 al 17 novembre. Una magica alchimia vi sollazza dal punto di vista sentimentale, che si parli di una relazione seria o un flirt passeggero. Non vi date pensiero se non trovate la pulsione giusta a lavoro.

Venere vi impone di fare un po’ attenzione su come trattare gli altri oggi. Il Sole è vostro alleato e vi infonde una bella personalità e passionalità in amore, specie se nati nella prima decade. Oggi non vi innervosite tanto a lavoro: con calma, porterete a termine tutti gli impegni.

Plutone e Nettuno vi stimolano a fare sempre meglio oggi. Vi avvicinate alle persone che avete scelto per la vita con una presenza molto felice. Se siete nati dal 5 al 14 gennaio Luna e Mercurio potrebbero intralciare la vostra brillantezza in ambito lavorativo.

Moti planetari altalenanti con Urano dissonante se nati dal 31 gennaio al 6 febbraio. Marte vi dona un’affettività molto sana e scevra da sentimentalismi. Urano vi espone un po’ al rischio di gaffe a lavoro se nati nella seconda decade.

Luna vi sostiene alleggerendo un po’ gli impegni e i contrasti oggi. Una bella atmosfera di comprensione e di serenità vi unisce nel rapporto di coppia con la vostra dolce metà se nati nella terza decade. Nettuno vi aiuta ad adattarvi con intelligente flessibilità ad alcune situazioni di lavoro.