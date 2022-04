Oroscopo del 6 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 6 aprile.

Sole vi tiene alto l’umore così come anche Mercurio se nati dal 4 al 10 aprile. Exploit erotici e amorosi sempre grazie a questi due pianeti se nati nella prima e seconda decade. Plutone è imbronciato però e potrebbe rendervi un po’ sciatti a lavoro se nati dal 13 al 17 aprile.

Plutone va avanti in modo abbastanza diretto nell’incoraggiarvi e darvi grinta. Luna e Venere sono molto belle in amore e vi fanno uscire dalla routine quotidiana di coppia grazie a un bel viaggio. La vostra parola d’ordine a lavoro è “competenza”, la mostrerete se nati nella terza decade.

Saturno vi aiuta a mettere a fuoco alcune dinamiche nella vostra famiglia. Vi contraddistinguete oggi in amore per esuberanza fisica, che sia nel rapporto fisso oppure occasionale. Luna e Marte comunque saranno vostri alleati. Date anche prova delle vostre capacità di prendere in mano le situazioni difficili a lavoro.

Venere, Luna, Giove, Nettuno e Urano si alleano a fronteggiare alcuni imprevisti. Luna vi fa ritrovare una certa complicità con il partner se nati dall’11 al 16 luglio. Inoltre, sempre il pianeta notturno vi fa essere percettivi e silenziosi a lavoro.

Quadro astrologico lievemente temperato oggi. Marte, Saturno e Urano sono amabili in amore se nati ad agosto, mentre un ottimo Sole vi fornisce velocità di esecuzione invidiabile nell’ambito lavorativo.

Giornata con piccole perturbazioni in arrivo se siete nati nella terza decade. La componente emotiva dell’amore è da curare maggiormente se siete nati tra il 12 e il 19 settembre o dal 4 al 9 settembre. Se siete liberi professionisti vi attende una giornata piuttosto complessa a lavoro.

Luna vi porta buonumore e concordia, anche in famiglia. Luna promette energie fisiche e mentale di primo livello, con Marte che inoltre aggiusta una situazione che sembrava preoccupante per la vostra dolce metà. Marte e Saturno sono favorevoli a lavoro se nati dal 2 al 15 ottobre.

Cielo bello ma Urano è ancora imbronciato e provoca inciampi. Nettuno è in splendido aspetto amoroso se nati dal 9 al 12 novembre. Mercurio invece vi aiuterà a non sentire più il senso della fatica se nati nella terza decade.

Sprazzi di sereno oggi grazie a Sole, che insieme a Mercurio e Saturno vi potrà dare anche alcune avventure amorose con annesse esaltanti conquiste se nati dal 10 al 16 dicembre. A lavoro farete valere soprattutto la forza della vostra razionalità.

Urano vi dà una forma fisica discreta oggi ma Sole è contrario per i nati nella seconda decade. Giornata positiva da spendere con il partner se nati dal 9 al 18 gennaio, magari con una gita fuori porta. Se fate parte della terza decade Plutone vi aiuterà a lavoro.

Una splendida Luna vi darà armonia e convivialità in famiglia, oltre che diplomazia in altri contesti. Vi sentite parte essenziale della coppia nel vostro rapporto d’amore, mentre Marte e Giove favoriranno i lavorati nati tra il 13 e il 17 febbraio.

Urano e Plutone ma anche Venere e Giove sono tutti dalla vostra parte. Nettuno vi stimola a realizzare un sogno d’amore se nati dal 9 al 14 marzo mentre a lavoro organizzerete in maniera lucida tempi e orari.