Oroscopo del 3 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Marte si trova in ottimo aspetto e vi dà spirito dinamico. Venere anima inoltre tutto ciò che è bello e libero in amore. A lavoro vi ponete mete ambiziose con grande senso pratico se nati dal 25 marzo al 3 di aprile.

Urano è molto affine se nati nella seconda decade. Non esagerate troppo con le pressioni affettuose se nati dal 30 aprile al 3 maggio. Successi erotici per chi è nato nella terza decade. Mercurio, Urano, Nettuno e Plutone vi favoriscono a lavoro se nati dal 25 al 30 aprile e anche dal 13 al 18 maggio.

Grande divertimento oggi se nati nella terza decade grazie a Marte. Lasciatevi tentare dalla sfera dei sentimenti oggi grazie a Urano, Mercurio e Sole. Qualche intoppo burocratico vi darà filo da torcere a lavoro.

Urano e Nettuno provvederanno a regalarvi momenti di dinamismo. Urano è al vostro fianco e vi consente di non fallire un colpo. Se nati a luglio Mercurio vi obbliga a non strafare in amore, così come Sole e Plutone. Nettuno vi fornisce gli stratagemmi che vi servono per proiettarvi nelle iniziative future.

Sole vi illumina ogni iniziativa. Mercurio vi metterà in relazione con vari mondi amorosi se siete ancora single e della seconda decade. Mercurio vi guarda benevolo a lavoro se nati dal 27 luglio al 6 agosto.

Giove e Nettuno sono ancora contrari ma Plutone vi fa costruttori del vostro destino. Urano imprime un nuovo ritmo alla vostra vita sentimentale se nati dal 28 agosto al 7 settembre. Nettuno vi aiuterà inoltre a lavoro.

Saturno tiene il timone delle vostre decisioni. Profondità e sensibilità non vi difettano in amore se nati dal 24 settembre al 4 ottobre. Plutone vi proporrà una sfida lavorativa che supererete grazie a Saturno.

Giove e Nettuno allargano la vostra percezione della realtà. Giove è al vostro fianco in amore se nati dal 30 ottobre al 6 novembre, anche se Saturno, Marte e Venere sono contrari. Nettuno vi offre grandi opportunità professionali se nati nella terza decade.

Marte e Venere vi promettono espansività e ottimismo se nati dal 14 al 18 dicembre. Plutone accende i vostri desideri amorosi se nati nella terza decade mentre a lavoro la settimana prossima potrete trovare condizioni migliori rispetto a quelle attuali.

Determinazione, sicurezza nei vostri mezzi e ambizione: oggi Giove porterà tutto questo. Così come anche, insieme a Luna, Nettuno, Plutone e Urano, sarà vostro benefattore in amore. Se fate parte della terza decade scalerete le vette del vostro mondo lavorativo.

Venere è benevola così come Marte e Saturno se nati nella terza decade. Nettuno vi invita a prendere il meglio del vostro legame sentimentale così come Urano. Marte e Venere così come Saturno vi ricompenseranno degli sforzi compiuti di recente.

Giove e Nettuno vi rendono lucidi e scattanti. Nessuno dei pianeti conosciuti vi contrasta. Giove fa maturare in voi una grande lungimiranza in amore se nati nella terza decade. Saturno e Giove, sempre se nati nella terza decade, vi daranno buonsenso e razionalità a lavoro.