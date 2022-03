Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 marzo segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 14 marzo.

Sole e Nettuno vi aprono a geniali intuizioni oggi. Attenzione però a non agire di impulso. Venere vi dona corrispondenza d’amorosi sensi se nati dal 3 al 10 aprile. Momento professionale carico di fatica ma questo vi fa sentire profondamente vitali.

Saturno è ancora contrario ma il resto del cielo vi dà manforte, in particolare Giove che regola la vita familiare e i rapporti con gli altri. Un nuovo esaltante amore si presenta all’orizzonte se nati a maggio, mentre alcuni pianeti creativi come Plutone, Giove e Nettuno vi aiutano a dare il meglio di voi a lavoro.

Luna positiva vi fa sbrigare alcuni impegni gravosi mentre Marte l’aiuta a rendervi migliori nella sfera familiare se nati dal 31 maggio al 5 giugno. Una nuova passione inonda la vostra vita se nati nella terza decade, anche se Nettuno vi contrasta. Venere infine crea ponti e contatti lavorativi.

Giornata in sintonia con le vostre corde grazie a Giove. Dopo qualche piccola divergenza di vedute ritrovate il sereno con la vostra dolce metà, specie se nati dal 12 al 17 luglio. Se svolgete una professione che ha che fare con i soldi oggi potreste essere più svagati del solito se nati dal 6 all’11 luglio.

Saturno è un po’ contrario ma Luna fortunatamente alleggerisce la giornata. Fase di stallo in amore se siete nati dal 29 luglio al 4 agosto. Vi date da fare per una nuova richiesta di lavoro che vi è stata proposta oggi.

Urano è in posizione armonica e vi chiede di sbrigare le questioni più difficili nelle ore calde della giornata. Sole, Nettuno e Giove sono contrari in amore quindi cercate di non adombrarvi troppo con il partner. Un’allettante proposta lavorativa vi arriva se nati nella seconda decade.

Saturno sempre favorevolissimo così come anche Giove. Plutone è invece dissonante in amore ma non fatevene troppo un cruccio perché ci sono fasi e cicli da superare, tutto normale. Riuscite a risolvere, con il coinvolgimento di collaboratori e colleghi, alcuni nodi lavorativi.

Saturno, Luna, Marte, Venere e Urano vi disturbano ma tenete duro se nati in seconda e terza decade. Giove è molto congeniale, per fortuna. La vostra parte emotiva e romantica prevale sul resto in amore, mentre a lavoro Giove vi darà un’energia che sarà molto apprezzata dai colleghi.

Luna incide molto sull’andamento della giornata. Prevale oggi la componente erotica del sentimento rispetto a quella emotiva e romantica, mentre a lavoro Saturno vi farà ottenere risultati che vi stupiranno se nati nella terza decade.

Luna non vi disturba più di tanto mentre Mercurio invia svariate sollecitazioni razionali. Fate attenzione però a raffreddori e influenze se nati dal 30 dicembre al 9 gennaio. I recenti successi a lavoro vi danno conferme circa il vostro valore, facendo arrivare anche tanti soldi.

Venere vi permette di essere particolarmente empatici con l’ambiente, oltre che dolci e sensibili se nati nella prima decade, così come anche Urano vi favorisce se nati dal 2 al 10 febbraio. Voglia di tenerezza oggi in amore, che si tratti di un rapporto fisso oppure occasionale. Venere e Saturno vi garantiscono doni lavorativi.

Giove e Nettuno vi fanno godere di una giornata armonica e rilassante. Il vostro stato di salute è eccellente se nati dal 9 al 15 marzo. Giove vi dona un afflato romantico di cui beneficiare completamente, grazie anche al tocco erotico di Plutone. La vostra preveggenza vi farà scansare un’incombenza lavorativa da destinare altrui.