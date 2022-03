Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 9 marzo

Luna innalza vigorosamente i vostri entusiasmi, con Venere che rende efficiente la vostra lucidità. Coinvolgimento dei sensi per voi in coppia: siete pronti a una convivenza o a un matrimonio. Saturno porterà sentimenti di grande unione. Non date peso a polemiche sterili a lavoro se nati dal 2 al 9 aprile: Giove vi isolerà dalle chiacchiere.

Sole, Nettuno, Giove e Plutone vi inviano aspetti corroboranti per il vostro Io oggi, specie se nati dal 27 aprile al 2 maggio, con una forma psicofisica molto buona. Un nuovo interesse sentimentale vi sta rubando il cuore: Nettuno vi sorregge nell’opera di seduzione! Dinamismo e soddisfazione oggi a lavoro.

Mercurio è in posizione felice per il vostro segno ma non vi lanciate in imprese troppo ardue, anche se avete Giove a favore. Venere, Saturno e Marte favoriranno i nati a maggio in amore mentre Marte sarà al fianco dei single. Scambi fruttuosi a lavoro dal punto di vista dell’attività lavorativa.

Transiti neutri in questo inizio di giornata con Giove, Sole e Nettuno ma anche Luna e Urano presenti ma variabili. A contrastarvi c’è solo Plutone. Luna vi favorisce in amore se nati dal 2 al 9 luglio, mentre a lavoro cominciate a sentirvi un po’ tartassati.

Tendenza positiva per i nati in luglio. In amore tanti pianeti vi sorreggono se siete nati tra il 28 e il 31 luglio. Se invece siete nati dal 10 al 17 agosto vi attendono grandi novità sentimentali. Saturno e Marte possono portare un po’ di difficoltà in ufficio oggi.

Luna è ancora dissonante per voi quindi fate attenzione alle sfide che decidete di intraprendere. Una nuova fiamma sta emergendo nella vostra vita, con Plutone che vi dona il coraggio di osare. Qualche problema pratico in ufficio ma riuscite a mettere a posto ogni disorganizzazione.

Luna vi consente di aggirare alcuni ostacoli che incontrerete oggi sul vostro cammino, mentre un luminoso Marte vi darà la grinta giusta per darvi un po’ di rinnovamento se nati nella prima decade. Alcune fasi di silenzio possono sorprendere durante le storie d’amore: questo sta avvenendo in una relazione iniziata da poco. Luna, Mercurio, Marte, Venere e Saturno vi aprono a una fase lavorativa a dir poco gloriosa.

Saturno, Marte, Venere, Mercurio e Urano vi sono ostili: dovrete attrezzarvi bene oggi, specie se nati dal 15 al 18 novembre. Giove, Nettuno e Sole sono molto ispirati se nati nella terza decade. In campo passionale ed erotico siete davvero imbattibili oggi, mentre in ufficio incassate la stima dei colleghi se nati nella terza decade.

Venere vi apre a una giornata di leggerezza e buonumore, con la capacità di creare empatia con gli altri e di aprirvi la mente. Saturno vi regalerà uno stato psicofisico invidiabile. Mercurio vi permette inoltre di scegliere le mete possibili per la vostra vacanza estiva insieme al partner. Se nati nella seconda decade, infine, Saturno assiste ogni vostra mossa lavorativa.

Fase di pacatezza e amore, con Plutone che vi regala grande profondità d’animo. Sappiate sgombrare il campo da qualsiasi equivoco in amore specie se nati dall’8 al 13 gennaio. In ufficio inquadrate – e risolvete – molto bene un problema che vi si presenta davanti.

Luna è molto benefica per il vostro segno e vi dà sensibilità, intuito ed empatia. Venere, Saturno, Mercurio e Marte vi sorreggono con lucidità mentale e prontezza di spirito se nati dal 27 al 31 gennaio o dall’8 al 14 febbraio. Ricercate una stabilità nella sfera emotiva oggi specialmente se appartenete alla prima decade. I vostri superiori a lavoro vi renderanno merito per quanto avete saputo realizzare.

Luna un po’ imbronciata se siete nati a febbraio ma niente di grave o di particolarmente preoccupante. Una persona rivista di recente non abbandona più la vostra mente se nati nella prima o nella terza decade. Se nati nella seconda invece Urano vi sarà consigliere fidato nella scelta delle mosse. Il vostro segno a livello zodiacale è deputato a creare e stupire in ufficio: così fate oggi.