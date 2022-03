Oroscopo del giorno, le previsioni dell’8 marzo segno per segno

Venere oggi vi favorisce così come Saturno. In questo giorno della Festa della Donna la vostra eroina è Elsa Oliva, leggendaria partigiana denominata Elsinki Sole vi dà benefici e slanci in amore se nati ad aprile, mentre un efficace Saturno vi aiuta a lavoro se nati nella seconda decade.

Sole e Venere vi rendono anticonvenzionali e vi garantiscono una giornata serena. La vostra paladina è senz’altro Olympe de Gouges, scrittrice attiva all’epoca della Rivoluzione Francese. Ottimo rapporto con Venere e Marte che vi promettono sentimenti di primo piano in amore. Risolvete, con energia pacata, qualche piccolo problema lavorativo.

Mercurio e Saturno vi danno manforte se nati dal 5 al 10 giugno. Al vostro segno appartiene Aung San Suu Kyi, una politica birmana Premio Nobel per la Pace nel 1991. Venere è la vostra benefattrice in amore se nati nella prima decade o nella terza. A lavoro state attenti se dovete gestire flussi di denaro.

Sole vi aiuta oggi. Qual è la donna di riferimento del vostro segno? Malala Yousafzai, attivista e blogger pakistana di 20 anni, la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la Pace. Smorzate qualche piccola tensione amorosa: la vostra tenerezza è la chiave magica per aprire le porte del cuore altrui. Sistemate anche qualche vecchio introito finanziario con attenzione.

Quadro dei transiti particolarmente fortunato, con il cielo che vi dà manforte se nati ad agosto. Tina Modotti, agente segreto e politica, è ila vostra donna di riferimento per il Leone. Mix di simpatia e coinvolgimenti vi aprono a nuove storie d’amore grazie a Luna, mentre a lavoro cercate di concedervi un po’ di tempo per le vendite.

Sole vi rende artefici di mille iniziative oggi. Tra le donne famose del vostro segno c’è sicuramente Maria Montessori, filosofa e pedagogista italiana. Plutone e Urano orbitano magnificamente per voi e vi danno una grande componente di eros se nati dal 15 al 19 settembre. Costanti, prudenti e organizzati, svolgerete le vostre mansioni lavorative ottimamente grazie a Plutone e Luna.

Mercurio vi dona oggi entusiasmo e forza di volontà ma anche senso dell’umorismo. La suffragetta Emily Davison, un’autentica martire del movimento femminista, è il punto di riferimento per il vostro segno oggi. La vostra sensibilità fa breccia nel cuore della dolce metà ed è per questo che ottenete una grande serenità di coppia. Buoni introiti per chi oggi opera come commerciante.

Momento discreto per voi grazie a Sole e Nettuno. La vostra donna di riferimento è Vandana Shiva, attivista politica e ambientalista. Plutone, Giove, e Nettuno sono fautori del vostro momento di gloria sentimentale se nati dal 6 al 14 novembre. Manovre azzeccate vi consentono di destinare bene il vostro denaro.

Venere vi darà capacità di essere attivi e coraggiosi, come lo era Dolores Ibarruri, “la Pasionaria”, autrice di molti studi e saggia dopo aver capeggiato il gruppo socialista di sinistra. Godete di una fase di particolare intensità emotiva e una vecchia fiamma si rifarà viva. Se nati nella seconda decade non fatevi tentare da facili guadagni e chiedere prima aiuto a un esperto.

Venere vi sensibilizza sui diritti delle donne e non è un caso che il vostro riferimento sia Kathrine Virginia Switzer, maratoneta americana che decise di sfidare il divieto di partecipazione alla Maratona di Boston nel 1967, resistendo alle violenze durante la gara e terminandola. Luna esalta la passione in voi se nati dal 9 al 14 gennaio. La vostra prudenza vi consentire di scegliere una giusta maniera per far fruttare i soldi.

Venere vi darà equilibrio, gioia di vivere e leggerezza. Angela Davis, militante e docente universitaria, resta la vostra luce nel mondo femminile oggi. Non vi manca la tenerezza oggi in amore se nati nella prima decade, a lavoro invece Saturno orbita in buona posizione per i nati nella seconda decade.

Oggi potreste avere qualche difficoltà a seguire le iniziative per la causa femminile ma prendete come vostro esempio Rosa Luxemburg, rivoluzionaria polacca maestra di dignità e coraggio. Oggi siete un po’ aggressivi in amore per via di Luna, fate attenzione se nati dal 22 al 27 febbraio. Una vostra magica intuizione consente di vedere dove si nascondono gli affari.