Oroscopo del giorno, le previsioni del 5 marzo segno per segno

Luna vi fa vivere la dimensione familiare in maniera molto amorevole. Una bella sintonia con la vostra dolce metà di vi consente di andare all’unisono oggi se nati dal 22 al 25 marzo. Mercurio vi dona un’efficienza di primo livello a lavoro oggi se appartenete alla seconda decade.

Dovete un po’ reggere le negatività di Mercurio e Saturno se fate parte della seconda decade. Nulla di grave, comunque. Dovete anche un po’ confrontarvi con le persone che avete al vostro fianco in un’eventuale relazione ma risolverete tutto con saggezza e lungimiranza se nati dal 16 al 20 maggio. Urano aumenta gli influssi benefici a lavoro.

Luna vi consente di muovervi con agilità in ogni campo se nati dal 21 al 24 maggio. Avviate un dialogo costruttivo con la vostra metà e risolvete delle questioni con ragionevolezza e tatto. Saturno vi aiuta invece a trovare il fiuto per un investimento molto allettante.

Giove intensifica sensibilità e intuito aiutandovi mentalmente. In amore, se nati dal 30 giugno al 5 luglio, Urano potrebbe rendervi un po’ più esigenti del solito. Fate attenzione se svolgete una professione connessa al commercio perché Plutone è negativo se nati nella terza decade.

Urano continua a contrastarvi se nati dal 2 al 6 agosto ma per fortuna c’è ancora Luna che vi rende spumeggianti. Si innalza il livello del vostro calore passionale nella dimensione di coppia, specie se siete nati nella prima decade. Non vi curate se qualcuno vi dice che siete pigri perché in realtà vi distinguete per operosità.

Urano vi favorisce se nati nella seconda decade, innalzando il livello di lucidità mentale. I nati nella terza decade facciano però attenzione a Nettuno che è un po’ corrucciato specie nelle prestazioni sportive. Luna invece è certamente positiva in amore se nati nella prima decade mentre Venere, Marte e Plutone vi daranno manforte in ufficio.

Stagione di serietà e di diniego per le frivolezze per chi nasce dal 5 al 10 ottobre. Saturno infatti è completamente al vostro fianco portando rigore ed essenzialità. Mercurio vi rende affabili e sensibili con la dolce metà se nati nella seconda decade, anche se Plutone potrebbe non favorire totalmente i single. Se siete nati nella terza decade, sempre Plutone potrebbe remarvi contro se lavorate nell’ambito di vendita o commercio.

Urano vi pone sfide e stimoli per i nati nella prima decade. Giove, Nettuno e Sole vi spingono a cambiare pelle se nati dal 5 al 12 novembre. Venere e Plutone sono entrambi favorevolissimi e vi promettono successi in campo amatorio. Sappiate darvi tempo e attendete le risposte che devono arrivare a lavoro.

Giove, Sole e Nettuno si alleano e non vi danno pena al di là di qualche piccolo fraintendimento. In amore Saturno vi rende sulla stessa lunghezza d’onda e di pensiero della vostra dolce metà. Trovate il filo in ufficio per chiudere una questione particolarmente importante grazie a Mercurio e Saturno.

Urano continua a darvi manforte se nati nella seconda decade. Venere vi spinge a volere molta intimità se nati dal 2 al 9 gennaio, con Urano sempre in splendida posizione. Se nati nella prima decade vi aspetta un periodo di riorganizzazione aziendale a lavoro.

Urano vi favorisce in tutte le 3 decadi e in particolare i nati dal 31 gennaio al 6 febbraio. In amore avete un’intesa su tutti i livelli con il partner, anche perché Venere vi illumina il cammino. Se svolgete un lavoro connesso a vendita e commercio troverete ottimi canali di scorrimento qualora siate nati nella terza decade.

Giove vi dona una giornata in cui potrete fare affidamento sulla vostra intuizione e sulla vostra personalità. Saturno transita splendidamente e vi dona notevole sensualità e anche risultati affettivi se nati dal 6 al 10 marzo. Saturno e Mercurio annunciano una giornata serena in ufficio.