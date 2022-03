Oroscopo del 4 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Luna oggi minimizza gli aspetti dissonanti di Plutone per i nati nella terza decade, che dovranno stare attenti ai mali di stagione. Giove vi dà entusiasmo, dinamismo ed eros nella vita amorosa soprattutto per chi nasce tra il 5 e il 13 aprile. Se siete nati in seconda e terza decade fate attenzione a non esporvi ideologicamente in ufficio.

Mercurio vi dà un inizio di giornata non proprio entusiasmante se nati dal 3 al 13 maggio. Giove, Sole e Nettuno però vi consentono di agire con dolcezza d’animo in amore, consentendovi anche di mantenere un certo entusiasmo in ufficio.

Saturno è molto fecondo oggi e vi dà grande socievolezza, al di là di qualche baruffa in famiglia. Sole e Nettuno sono un po’ contrari in amore se nati dal 7 al 13 giugno. Incassate grande stima dai vostri datori di lavoro se nati nella prima decade.

Giove vi rende appagati in famiglia e recuperate un po’ di equilibrio. Qualche nuvola passeggera nel vostro rapporto di coppia se nati dal 10 al 13 luglio. Siate più indulgenti nei riguardi di alcuni vostri colleghi a lavoro.

Luna vi carica di energia se nati nella prima decade, dandovi anche fuoco che arde per le battaglie ideologiche. Un bel cielo vi stimola anche a un cambiamento in amore, cercate di fare le mosse giuste. Dotati di carisma, vi fate valere a lavoro se nati dal 15 al 22 agosto.

Urano continua a sorridervi se nati nella prima decade e se nati tra il 4 e il 10 settembre. Tenetevi alla larga da polemiche politiche e ideologiche. Serata all’insegna dell’intimità di coppia per voi, mentre a lavoro dovrete interessarvi di un nuovo progetto lavorativo.

Saturno è felice oggi e vi dona sensibilità, intuito e ricettività. Plutone vi chiede attenzione a come esporre le vostre idee. Vi avvicinate alla vostra dolce metà con grande spinta ed entusiasmo. Se svolgete una professione che richiede l’attenzione di altre persone Mercurio sarà molto benefico.

Uno stupendo Giove fa sì che i vostri orizzonti si allarghino, mentre Venere e Marte vi sorridono se nati dal 16 al 20 novembre. Plutone è molto propizio ma Urano e Saturno sono contrari se nati nella seconda decade. Gli astri assecondano le vostre ambizioni lavorative.

Saturno vi dona energia e dinamismo. Fate attenzione a come vi rapportate con gli altri se nati dal 12 dicembre. Saturno continua a volervi bene ma i nati nella seconda decade devono affrontare una negatività di Giove. Saturno e Mercurio sono entrambi favorevoli in amore.

Giove vi migliora il tono e l’umore ma oggi viene aumentata anche la vostra indole aggressiva se nati nella terza decade. Sole, Nettuno e Venere vi spalleggiano se nati in amore. Urano vi sostiene se nati dal 5 al 9 gennaio.

Venere si trova in angolo positivo ma vista la vostra vena polemica evitate di trattare temi ideologici. Marte si farà sentire in amore dando calore e coinvolgimento mentre Mercurio vi favorirà se nati dal 9 al 14 febbraio. Grande stima da parte dei vostri capi.

Cielo che continua a essere abbastanza radioso con Giove, Sole e Nettuno che vi fanno particolarmente idealisti. Fate attenzione però a non farvi fraintendere se nati nella prima decade. Sole e Giove sono felicemente insediati e danno slancio alle vostre iniziative sentimentali. Con efficienza e fantasia sciogliete un problema in ufficio che altri non erano stati in grado di risolvere.