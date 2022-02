Oroscopo del 26 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Mercurio e Saturno rendono l’aria frizzante anche se l’aspetto familiare potrebbe essere delicato. Giove è super affettivo se nati ad aprile e insieme a Sole vi consente di trovare soluzioni comuni con la persona amata. Mercurio e Saturno ma anche Urano vi fanno primeggiare a lavoro se nati nel mese di marzo.

Giove, Nettuno, Luna, Venere e Plutone sono ottimi specie dal punto di vista affettivo e familiare. Occhio a non concedervi troppe novità gastronomiche però! Marte e Venere danno una combinazione perfetta in amore per questa giornata mentre a lavoro, pur facendo molta fatica, resisterete specialmente se nati nella seconda decade.

Parterre di pianeti che non vi propone un clima molto congeniale, specialmente Sole, Giove, Nettuno. Saturno e Mercurio se nati dal 2 al 9 giugno. Mood romantico oggi con affettività seria e intensa. Siete anche alla vigilia di una rivoluzione professionale.

Urano è insediato come segno affettivo oggi e vi dona empatia e armonia familiare con Sole, Giove e Nettuno che vi offrono invece fantasia e prospettica. Siete un po’ in un mare di emozioni oggi con una concezione dell’amore molto lirica. Qualsiasi sia la vostra attività lavorativa darete a essa un tocco di genialità se nati a luglio.

Nettuno, Sole e Giove imprimono un marchio particolare alla giornata, con ottimo dialogo per figli e zii. Il vostro carburante sentimentale vi consente di ottenere una giornata molto interessante in coppia se nati nella terza decade. Se invece siete nati dal 10 al 17 agosto avrete garantito l’apprezzamento dei capi.

Urano vi darà qualche confronto diretto con i parenti se nati dal 31 agosto al 5 settembre. Se nati nella terza decade Plutone vi consente di mettere basi solide nella relazionale. Marte e Plutone vi daranno grandi risultati a lavoro se nati nella terza decade.

Un parterre di pianeti vi induce a essere più percettivi e sensibili oggi, specialmente con gli anziani e con i parenti se nati dal 30 settembre fino all’8 ottobre. Saturno vi protegge dandovi empatia e pazienza. Un sentimento d’amore nato da poco appare ampiamente ricambiato e vi sta lentamente ma inesorabilmente cambiando la vita. Questo se nati dal 10 al 15 ottobre. Se svolgete una professione connessa alla comunicazione o al commercio avrete la chance di fare buoni affari.

Sole, Luna, Nettuno, Giove, Venere, Plutone e Marte sono tutti insieme per darvi manforte. Viaggiate all’unisono con la vostra dolce metà specialmente grazie a Sole e Venere e con piglio dinamico vi fate strada anche a lavoro.

Saturno e Mercurio vi sostengono se nati nella terza decade. La fortuna oggi sarà dalla vostra, attenzione però a non fare gesti bruschi in famiglia. In amore sarete un po’ ardimentosi ed eroici, con un pizzico di cavalleria se nati a dicembre. Successi per i single di novembre, mentre a lavoro è Luna a guidare i vostri passi.

Sole e Giove vi danno slanci importanti verso il cambiamento. Urano e Venere sono i vostri numi celesti favoriti in amore, mentre per la carriera lavorativa dovrete un po’ pazientare e andarci con i piedi di piombo.

Sole, Giove e Nettuno vi rendono anticonvenzionali e scanzonati, con un po’ di romanticismo. A tal proposito Mercurio e Saturno vi danno anche grande ardore passionale se nati dal 3 al 9 febbraio. Svolgete una professione legata all’arte o alla comunicazione? Il vostro carattere camaleontico vi aiuta a minimizzare eventuali danni e a darvi vantaggi.

Giornata tra le più positive e le più fortunate di febbraio. Nessuno dei pianeti intralcia il vostro percorso, con un saggio Saturno che contribuisce a tenervi in forma se nati nella terza decade. Plutone, Marte e Venere vi danno storie sentimentali liriche se nati dal 13 al 19 marzo. Inserite un tocco di estro geniale nelle vostre attività lavorativa grazie a Nettuno e a Plutone.