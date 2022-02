Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 25 febbraio

Un sontuoso Giove vi infonde entusiasmo ed energia se nati nella seconda decade. Ascoltate la voce del vostro cuore se nati ad aprile con Mercurio che vi sostiene anche se nati nella terza decade. Gestite con attenzione un’ingarbugliata situazione patrimoniale.

Urano vi pone qualche dovere familiare se nati ad aprile. Venere vi guarda benevola se nati dal 14 al 17 maggio. Giove e Marte vi continuano a portare una sintonia amorosa. Avete la mano felice ad aprile per quanto riguarda le questioni economiche.

Firmamento di fine inverno che vi vede più pimpanti e briosi del solito, specie se festeggiate gli anni dal 2 al 14 giugno. Fate attenzione agli sport perché, se non concentrati, potreste farvi male. Giornata di scoppiettante passione in amore mentre il vostro lavoro vi propone alcune sfide interessanti con Nettuno e Giove al vostro fianco.

Luna vi dà sensibilità profonda e gli affetti del vostro clan. Sole e Giove vi sostengono in amore mentre Nettuno e lo stesso Sole si mostrano incisivi nelle attività lavorative se nati dal 12 al 15 luglio.

LEONE

Luna vi darà scambi comunicativi efficaci in famiglia e vi darà anche un rinnovato afflato erotico-emotivo con la vostra dolce metà. Inoltre, sempre il luminare notturno vi favorirà a lavoro se nati dal 4 al 9 agosto.

Prospettiva planetaria abbastanza discreta, con Plutone che è benefico in amore se nati dal 12 al 14 settembre e vi aprite a conquiste ardite. Chi è nato da 9 all’11 settembre avrà Sole in angolo dissonante a lavoro.

Una benefica configurazione astrale vi pungola per mostrare più decisione nei vari ambiti della vostra vita. In amore ci sarà uno slancio di passione con la vostra dolce metà. Se svolgete una professione che riguarda il rendimento di altre persone saprete creare un ottimo clima se nati dal 30 settembre al 9 ottobre.

Influssi astrali contrastano un po’ le vostre fortune decisamente sfacciate degli scorsi giorni. Non vi inalberate più di tanto se alcune posizioni amorose non incontrano la vostra preferenza. Plutone, se nati dal 13 al 17 novembre, dona smalto alla vostra comunicazione in ambito lavorativo.

Scena planetaria con Luna che vi promette splendide facilitazioni in tutti i campi. Fate attenzione a non immergervi in tante esperienze che sono gratificanti per voi ma risultano superficiali per l’altra metà della coppia. Se svolgete un lavoro di vendita sarete sfavoriti da Nettuno se nati dal 9 al 15 dicembre.

Giove, Sole e Nettuno vi danno ottimi effetti sulla vita familiare con Mercurio che vi apre a nuove amicizie. Molti pianeti bendisposti vi stimolano a fare bene in amore. Svolgete una professione legata alla vendita? Saturno vi darà risultati strepitosi se nati dal 2 al 9 gennaio.

Urano vi pungola un po’ ma niente di grave, sotto i riflettori i rapporti tra genitori e figli. Venere vi infonde un fascino irresistibile se nati a febbraio. Un po’ di stanchezza oggi in ufficio se nati dal 23 al 29 gennaio.

Sensibili, percettivi, capaci di immedesimarvi nei problemi o negli stati d’animo altrui con grande generosità. Questo anche se Luna vi contrasta. Giove, Sole e Nettuno vi consentono di essere presenti e protagonisti in casa così come anche in amore se nati dal 14 al 16 marzo. Venere alza la vostra emotività ma anche la possessività. Usate bene i vostri risparmi oggi.