Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 22 febbraio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 22 febbraio.

Un momento di ottima forma psicofisica grazie a Sole ma anche a Mercurio. Venere si mostra negativa oggi e voi siete indecisi se compiere o meno una mossa azzardata in amore. A lavoro invece potrete centrare i vostri obiettivi se nati nella terza decade.

Venere è in ottimo aspetto per quanto riguarda espansività, fortuna e gioia di vivere. Potrebbero esserci lievi dissapori con la vostra dolce metà ma sicuramente troverete gli elementi per mettere le cose a posto. Sole e Giove vi stimolano a dimostrare quanto valete sotto l’aspetto professionale.

Sole, Giove e Nettuno continuano a osteggiarvi portandovi svariati contrattempi, inoltre sempre Sole vi impedisce una connessione immediata con gli altri. Cercate di non esagerare in sbadigli o atteggiamenti capricciosi nella coppia. Se nati nella seconda decade chiuderete un affare lavorativo che vi procurerà grande soddisfazione.

Transiti ottimi per tutte le 3 decadi. Giove, Nettuno, Sole e Luna vi allietano ovviamente la situazione. Sole, Giove e Nettuno vi donano una grinta da seduttori perfetti in amore se nati dall’11 al 15 luglio. Plutone rema un po’ contro i nati dal 17 al 20 luglio. Nettuno genera perfetti sponsor professionali se nati dal 12 al 16 luglio.

Luna è tecnicamente ostile e porta alti e bassi nel tono e nell’umore se nati nella terza decade. Se festeggiate gli anni dal 14 al 22 agosto inoltre potrebbe esserci qualche piccolo inciampo nella comunicazione familiare. Una persona vi ha toccato profondamente il cuore: meditate di dichiararvi. Farete il classico “bel colpo” a lavoro, incassando la stima dei capi.

I pianeti vi guardano sorridenti e molto va a gonfie vele, anche per quanto riguarda il rapporto con il partner grazie a Plutone e Urano. La vostra efficienza professionale non vi tradisce durante una piccola sfida di lavoro con un collega.

Generosità, umanità e sensibilità sono le chiavi di questa giornata per voi. L’organizzazione di un viaggio estivo vi unisce in complicità con la vostra dolce metà se nati dal 4 al 12 ottobre. Qualche aggiustamento lavorativo su piccoli errori dell’ultimo minuto renderà la giornata professionale migliore.

Il firmamento planetario è un po’ imbronciato e la vita familiare può dare qualche noia. Venere, Marte e Plutone però vi fanno navigare felici nei mari dell’amore. Forti e positive indicazioni a lavoro: sarete svegli e professionali oggi.

Mercurio e Saturno vi sono alleati, così come Venere, Marte e Plutone generano nel rapporto di coppia una bella alchimia erotica se nati dal 3 al 7 dicembre. Giornata molto positiva in ambito professionale, con un’occasione propizia in arrivo.

Urano ma anche Venere, Marte e Plutone vi accolgono in questa giornata con positività. Se nascete nella terza decade Nettuno può dare l’avvio a una convivenza stabile e importante. Giove, Luna, Saturno, Mercurio, Nettuno e Plutone sono tutti vostri alleati in ambito lavorativo.

Sole è positivo mentre invece Luna e Urano vi ostacolano un po’, niente di grave però. Un amore passato può ritrovarsi sulla vostra strada: pensateci su un attimo se nati dal 24 al 29 gennaio. Momenti di non completa sintonia oggi con i vostri capi.

Una magnetica Luna vi dà una mano nei rapporti familiari se nati nella seconda decade. Dichiarate il vostro amore a una persona che di recente vi ha colpito, mentre a lavoro Venere, Nettuno, Urano, Marte e Luna guidano i vostri passi.