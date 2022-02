Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 19 febbraio

Saturno vi rende più facile l’esistenza oggi e abbina tutto a una forma psicofisica eccellente! Giove, Sole e Nettuno vi fanno fare un incontro romantico di cui aspettavate l’esistenza. Se appartenete alla terza decade e avete scelto la libera professione, Giove e Saturno spianeranno i vostri passi.

Luna, Urano e Marte vi favoriscono oggi, così come anche Venere, Marte e Plutone che vi infondono grande energia se nati dal 10 al 15 maggio. Giove, Sole e Saturno vi fanno fantasiosi e intriganti in amore mentre c’è una partita avvincente da giocare a lavoro: date il massimo.

Mercurio vi regala una giornata frizzante ma a contrastarvi ci sono Sole, Giove e Nettuno (niente di grave però). Clima particolarmente lirico e sentimentale in amore con Saturno molto saggio. Se nati dal 17 al 21 giugno c’è un investimento economico dal quale non potete tornare indietro.

Plutone vi favorisce se nati nella terza decade. Intensa esplode la passione tra voi e la vostra dolce metà, che abbiate un rapporto fisso oppure occasionale. Giove infatti vi sorride. Potreste oggi trovare un affare particolarmente vantaggioso, quindi approfittatene.

Una strepitosa Luna vi dà sia senso morale che materiale se nati dal 3 al 9 agosto. Una grande voglia di vivere i sentimenti in maniera intensa e romantica vi pervade se nati dal 2 al 12 agosto. Fioriscono nuove iniziative lavorative quindi mantenete le orecchie ben dritte.

Cielo privo di nuvola per voi grazie all’intervento di Urano. In amore Nettuno è negativo ma Plutone positivo, quindi potrebbe esserci un po’ di alternanza oggi se nati dal 14 al 19 settembre. Non date retta ai pettegolezzi di ufficio e andate avanti per la vostra strada.

Saturno è molto congeniale e anche Luna si rivelerà vostra alleata. A tenere il timone della vita sentimentale c’è il vostro spirito indomito, pronto anche a scelte controcorrente. Questo specialmente se appartenete alla seconda decade. Mercurio è positivo oggi lavorativamente parlando: le vostre finanze finalmente vi sorridono e sono floride.

Urano provoca qualche piccola contrarietà ma niente di così grave. Vi piace assaporare l’amore con passione, eredità donata da Giove, Nettuno e Sole ma anche da Venere e Marte. Plutone dispensa fortuna in ambito lavorativo se nati nella terza decade.

Splendida presenza di Luna che vi accompagna oggi con grande energia. In amore c’è qualche dissonanza che però non rovina una giornata positiva per voi. Plutone vi impone di seppellire l’ascia di guerra a lavoro se nati nella terza decade.

Qualche lieve contrarietà passeggera ma poi la giornata scorre via tranquilla grazie a Venere. Giove, Nettuno e Venere si combinano per far arrivare l’amore vero se nati dal 28 dicembre al 7 gennaio. Saturno e Mercurio vi danno notevole fortuna se nati in seconda e terza decade in ambito lavorativo.

Luna è in transito felice per voi se nati a febbraio, quindi navigate in acque tranquille oggi, anche in amore, se nati dal 2 al 10 febbraio. Se ambite a posizioni di comando a lavoro, ora sembra il momento giusto per imporvi.

Salute, fortuna, forma fisica e slancio affettivo: tutti regali di Marte. Luna non è più imbronciato con voi in amore e anzi vi regala uno splendido rapporto con una persona speciale. Urano, Mercurio, Nettuno, Saturno e Plutone vi danno la forza per affrontare gli esami universitari.