Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 febbraio segno per segno

Mercurio è vivace e vi intenerisce la vita con coccole e vezzi se nati nella prima decade. Plutone e Marte sono però entrambi contrari nell’ambito familiare quindi evitate di essere veementi. Sole fa emergere il vostro lato dolce mentre a lavoro mostrerete fermezza e senso del dovere se nati dal 15 al 20 aprile.

Luna, Venere, Urano e Marte sono tutti benefici per voi se nati dal 21 al 29 aprile. Nettuno inoltre vi favorisce se nati dal 10 al 14 maggio. Venere vi fa vivere una felice espansione del rapporto di coppia con Marte che vi darà grande eros. Movimentati e allegri i rapporti con i colleghi a lavoro.

Mercurio vi fa arrivare aria nuova nella vita anche se Nettuno è un po’ contrario per i nati nella terza decade. La vostra fermezza di carattere mista a un intimo equilibrio vi darà grande spinta con la vostra dolce metà se nati nella terza decade. Cospicui vantaggi da rapporti lavorativi allegri e simpatici oggi.

Un team planetario contrario vi può far esprimere male le vostre posizioni quindi fate attenzione a non irrigidirvi troppo, in particolare se nati nella terza decade. Plutone è un po’ negativo in amore per chi ha iniziato una storia da poco e fa parte di prima e seconda decade. In ufficio oggi giornata di prove sparse ma le supererete tutte.

Inizio un po’ in salita ma Sole poi si mostrerà vostro alleato. In amore grandi scintille dal punto di vista sessuale se nati dal 14 al 22 agosto, con grandi successi anche per i single. Vi scoprite estrosi e molto creativi a livello professionale.

Oggi i pianeti – in particolare Giove, Nettuno e Sole – vi stimolano a dare una svolta alla vostra vita. Plutone è molto simpatico e stimolante per i nati della terza decade ma curate di più il vostro rapporto di coppia se nati dall’1 al 6 settembre. Carriera e prospettive lavorative sembrano migliorare man mano che il tempo passa.

Profilo solo lievemente disturbato oggi ma i vostri entusiasmi e spiriti ardenti saranno canalizzati nella giusta via se nati nella terza decade, cambiando la vostra immagine pubblica e familiare. Se siete single accogliete con forza e passione un nuovo amore nella vostra vita! Nasce o si rafforza invece una collaborazione importante a livello lavorativo se nati dal 2 al 9 ottobre.

Un parterre planetario ottimo vi tiene compagnia oggi dandovi un’innata virtù diplomatica. Giove, Sol e Nettuno vi sorridono in amore e vi fanno sentire, al contempo, liberi. Se nati dal 31 ottobre al 5 novembre sciogliete da soli un’intricata situazione lavorativa.

Firmamento planetario abbastanza positivo con Mercurio e Saturno che sono molto solleciti per i settori fondamentali della vostra vita. Saturno inoltre vi darà desideri da acchiappare in amore se anti dal 2 al 10 dicembre o dal 15 al 20 dello stesso mese. Giornata molto impegnativa in ufficio ma ve la caverete egregiamente.

Venere, Marte e Plutone vi gratificano con tanti doni e la voglia di non passare inosservati. Urano, Luna e Marte vi guardano sorridenti dandovi tanto sex- appeal in amore, così come Plutone e Nettuno vi donano estro nel campo. Giove spiana i vostri passi in ufficio se nati a dicembre.

Mercurio vi accompagna all’insegna della socievolezza e del senso dell’umorismo. Avete una grande verve e la rispolverate anche in amore tramite slanci passionali donati da Venere e Marte. Giove vi guarda i buon’occhio a livello lavorativo se nati nella prima decade.

Venere vi ravviva lo spirito e la forma fisica in modo indubitabile. In famiglia un po’ di instabilità ma serve diplomazia se nati dal 5 al 7 marzo. Giove, Marte e Mercurio riportano l’amore in primo piano nella vostra vita. A lavoro invece cercate di essere strategici: non ve ne pentirete!