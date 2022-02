Oroscopo del 11 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Venere provoca qualche variazione nell’umore ma niente di grave, anche perché Sole invece è dalla vostra parte. Quali sono i film d’amore che maggiormente vi rappresentano? Per quanto riguarda l’Ariete parliamo di Casablanca con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Siate più pazienti e non vi irritate a lavoro.

Urano, Nettuno e Plutone sono schierati dalla vostra parte. Anche per voi un film romantico, cioè Romeo + Juliet, rivisitazione moderna della storia di Romeo e Giulietta con Leonardo DiCaprio. Dimostrate in ufficio la vostra brillantezza grazie a Urano e Marte.

Aria un po’ sonnacchiosa oggi con Urano e Luna che però restano benefici. Luna in particolare vi fa arrivare transiti interessanti nella coppia se fate parte della terza decade. Un film da vedere che vi siete persi? Youth – La Giovinezza, di Paolo Sorrentino.

Luna vi allieta la giornata con un ottimo influsso sia in generale che nello specifico in amore. Il vostro film d’amore preferito? Le pagine della nostra vita con Ryan Gosling. Giove, Urano e Nettuno sono le vostre energie corroboranti a lavoro.

Luna è molto positivo per voi oggi con una costellazione sempre più leggera. Il vostro film è “La vie d’Adele”, Palma d’Oro al Festival di Cannes 2013. Dimostrate la vostra bravura in ufficio e vi distinguete per l’eccellenza dei vostri risultati.

Marte vi prepara a gestire intense emozioni familiari se nati nella prima decade. Il film che rappresenta il vostro status amandi? Il laureato con Dustin Hoffman e Anne Bancroft. Nuovi estri e idee innovative se nati dal 9 al 14 settembre per il vostro lavoro.

Saturno e Luna vi danno una giornata felice se nati a ottobre. Anche il Sole è in aspetto positivo se nati dal 5 all’8 ottobre. Una bella capacità di dialogo e di apertura vi mette in relazione perfetta con la persona che avete scelto come compagna di vita. Un classico italiano da vedere oggi? L’imbalsamatore di Matteo Garrone.

Plutone è positivo e vi assicura un equilibrio complessivo anche grazie all’alleanza con Giove e Luna se nati nella seconda decade. Il vostro film di oggi? Ghost – Fantasma con Demi Moore, Patrick Swayze e Whoopi Goldberg. Situazione molto fluida e poco faticosa in ufficio oggi.

Saturno e Sole vi infondono uno sprint vincente se nati dal 4 al 10 dicembre. Il vostro film giusto a livello sentimentale? Vacanze Romane con Gregory Peck e Audrey Hepburn. Disinvolti e sicuri di voi stessi, a lavoro tutto andrà bene.

Animo gioioso e sereno oggi, avrete un senso di grande armonia. Se mi lasci ti cancello è il film di oggi, parla dell’abbandono emotivo e i protagonisti sono Jim Carrey e Kate Winslet. Ottimi risultati a lavoro grazie a Plutone che favorisce i nati nella terza decade.

Sole e Saturno ma anche Luna continuano a spalleggiarvi. Luna e Mercurio sono positivi in particolare in amore, dandovi grande comunicazione se nati nella prima decade. Il vostro film arriva dalla Nouvelle Vague francese, cioè La signora della porta accanto del maestro Francois Truffaut.

Giorno che inizia sotto splendide prospettive planetarie. Giove, Venere e Nettuno sono infatti tutti bendisposti per il vostro segna. Qual è il film scelto per il vostro segno? Non può che essere Titanic, il kolossal di James Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Il tran tran in ufficio prosegue senza che vi pesi o vi annoi.