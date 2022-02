Oroscopo del giorno, le previsioni del 9 febbraio segno per segno

Un quadro planetario molto incoraggiante con Urano e Saturno che vi sostengono. Luna, Sole, Giove, Nettuno sono in splendido aspetto amoroso e vi consentono di prendere decisioni significativa in questo ambito. Sole vi dona ottime capacità organizzative in ufficio se nati dal 10 al 13 aprile.

Oggi in armonia con il mondo, che si parli di sconosciuti o amici. Urano, Plutone, Nettuno sono tutti favorevoli per i nati nella prima decade. Puntate oggi sulla stabilità e la continuità dei vostri sentimenti grazie a Venere, se nati ad aprile. I capi sono sempre troppo esigenti? Se nati nella terza decade andrete avanti per la vostra strada.

Saturno vi darà sollecitazioni di varia natura in famiglia e tra le amicizie. Gli astri vi favoriscono anche in amore con Sole e Luna che vi sono accanto se nati dal 21 al 24 maggio. Se nati a giugno attenzione ai passi falsi però perché Nettuno è contrario. Gestite con garbo, equilibrio e razionalità una difficile questione lavorativa.

Mercurio, Venere, Marte e Plutone sono in contrasto per i nati nella seconda e terza decade. Fortunatamente Giove e Nettuno sono invece dalla vostra partita. Giocate una gara stimolante in amore, vincendo grazie alla vostra pacatezza. Apatia e un po’ di noia oggi nell’ambito lavorativi.

Transiti che stanno diventando positivi per voi se nati dal 15 al 23 agosto. Il vostro cuore inizia a prendere importanti iniziative nei confronti di chi lo fa battere mentre Luna, a lavoro, vi stimola a non demordere.

Marte vi mette nelle condizioni di dover prendere in mano situazioni di famiglia. Urano e Plutone in tal senso si rivelano fondamentali, mentre Luna mina un po’ l’intesa con la dolce metà (anche se in realtà non è nulla di grave) in caso di nascita nella seconda decade. Le vostre capacità di mediazione vi daranno importanti facilitazioni nel posto di lavoro.

Sole e Luna insieme a Saturno vi sostengono producendo una grande forza interiore. Momento di ottimo scambio emotivo con il partner specie se nati nella prima decade. Occhio se nati dal 15 al 18 ottobre però perché Plutone è ostile. Non esagerate con il rigore nei confronti dei vostri dipendenti.

Saturno, Urano e Sole vi guardano imbronciati se nati in prima e seconda decade. L’organizzazione di un viaggio o di una gita vi aiutano a creare una magica atmosfera, merito anche di Plutone. Arriva un treno molto generoso a livello professionale: salite senza indugio!

Sole vi permette di innalzare ritmi e azioni oggi, specie se nati dal 30 novembre al 5 dicembre. Mercurio, Venere, Saturno e Sole sono tutti potenti donatori di eros in campo amoroso, che sia per i single o per chi è impegnato da tempo. Non date peso al gossip lavorativo e tirate dritto.

Orizzonte astrale un po’ impegnativo oggi ma questo non vi spaventa. Avete molti corteggiatori in questa fase grazie a un superbo Plutone, specie se festeggiate gli anni dal 15 al 18 gennaio o dal 24 dicembre al 4 gennaio. Nettuno vi dà la capacità di essere forti ma non autoritari in ufficio.

Cielo leggero oggi con Sole e Saturno positivi così come Mercurio, Venere, Marte e Plutone. Luna è benevola in amore se nati dal 16 al 19 febbraio e per i nati nella seconda decade in generale. La vostra diplomazia è la migliore arma possibile nel contesto professionale.

Qualche potenziale momento di nervosismo oggi nel settore amicale e familiare se nati dal 3 al 10 marzo. Respirate anche un’aria un po’ apatica in campo amoroso ma questo fa parte del gioco, non vi abbattete. Urano, Marte e Plutone restano favorevoli. Non vi lasciate frastornare dall’emotività che potrebbe fare qualche scherzo in ufficio e sappiate sempre essere razionali.