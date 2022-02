Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 7 febbraio

Giove e Nettuno vi danno salute e buona forma fisica se nati in prima e seconda decade. Momento sì anche per i sentimenti e per il fattore erotico grazie a Luna e Urano. Se appartenete alla seconda decade, inoltre, cercate di sfruttare il potere di Marte e non fatevi mettere i piedi in testa da qualche collega più disinvolto a lavoro.

Negatività di alcuni pianeti che non vi consente di fare scelte facili in famiglia e che porta quindi un certo nervosismo. Plutone e Nettuno sono al vostro fianco dal punto di vista sentimentale se nati dall’8 al 14 maggio. Marte vi fa arrivare a risultati lavorativi importanti se nati nella seconda decade.

Un bel Sole transita nel vostro segno se nati dal 10 al 14 giugno. Saturno vi darà grandi soddisfazioni erotiche e affettive se nati dal 5 al 9 giugno, seppur con Giove negativo. Sole vi offre la capacità di imprimere il vostro marchio a lavoro.

Giove e Nettuno vi favoriranno oggi nella vita sensibile e sentimentale, ne beneficia ovviamente anche la famiglia. Ottimo momento per mettere in campo iniziative sentimentali anche perché Nettuno e Luna vi daranno nuovi orizzonti. Attenzione alle spese pazze: Plutone non perdona!

Configurazione astrale armonica con Sole e Urano che vi favoriscono se nati dal 7 al 12 agosto. Urano e Sole sono però in aspetto contrario in campo amoroso, dando comunque senso di avventura ai single. Grazie al vostro spirito indomito vi farete notare in ufficio.

La vostra famiglia ha bisogno di voi per risolvere una questione complicata. Venere, Marte e Urano sono i vostri protettori erotici e vi stimoleranno a fare sempre meglio con il partner. Concludete un ottimo affare lavorativamente.

Se festeggiate gli anni dal 4 al 10 ottobre il firmamento dei pianeti vi sorride con Saturno, in particolare, che vi darà un afflato emotivo molto potente. Ottime prospettive anche per i single nati dal 3 al 9 ottobre o dal 26 settembre al 2 ottobre. Sole e Saturno vi danno conseguenze positive a lavoro se nati dal 9 al 16 ottobre.

Nettuno e Plutone vi aiutano nelle questioni affettive e sentimentali se nati dal 12 al 18 novembre. Si diradano anche tutte le nebbie nelle relazioni, mentre i single conosceranno nuove persone tramite social media. Giornata in cui tutto sembra fluido e a vostro vantaggio anche in ufficio: sfruttatela!

Sole e Saturno vi danno benessere psicofisico e lucidità mentale. La configurazione che si va formando in amore vi porta ad avere un rapporto di coppia eccezionale se nati dal 5 al 10 dicembre. La vostra efficienza e il rispetto per il lavoro altrui sono fuori discussione.

Giornata decisamente positiva con il cielo che splende fino a inizio febbraio. Dimensione emotiva che si amplifica con un momento particolarmente gioioso, mentre in ufficio se nati dal 10 al 14 gennaio non vi lasciate scappare una buona occasione in campo professionale.

Cielo molto positivo se nati dal 13 al 19 febbraio. Venere in amore vi aiuta a utilizzare i vostri strumenti di seduzione, in coabitazione con Mercurio. Giove e Nettuno possono indurvi a manovre economiche azzardate oggi quindi attenzione.

Costellazione astrale molto positiva con Luna, Giove, Nettuno e Venere completamente armonici. In particolare Venere e Nettuno saranno benefici per i nati nella prima decade. Riuscite a percepire con maestria il vero carattere della vostra anima gemella. Le coppie consolidate troveranno appagamento emotivo se nati nella terza decade. Se invece siete nati nella seconda, Luna vi farà fronteggiare qualche piccolo inciampo in ufficio con ottimismo.