Oroscopo del 30 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Marte è ancora disarmonico per i nati nella prima decade quindi vi porta a giocare in difesa. Gli astri vi chiedono impegno per portare avanti una relazione iniziata da poco, con Luna, Venere e Plutone che vi favoriscono se nati nella terza decade. Se appartenete alla terza decade attendete una importante risposta di carattere professionale.

Venere vi fa costruire pazientemente dei successi se nati nella seconda decade. Luna e Venere inoltre vi spianano i passi in amore con entusiasmo e pianificazione. Programmate di risolvere oggi alcune cose che riguardano il denaro.

Saturno e Sole vi sostengono ma Giove e Nettuno sono ostili se nati nella terza decade. Spirito di collaborazione e intesa in amore ma anche a lavoro se nati dal 6 al 12 giugno, con Saturno e Sole sempre fortissimi nel sostenervi.

Giove è in buon aspetto anche oggi ma Venere, Luna, Mercurio e Plutone vi guardano ancora con ansia. Non vi dispiace essere emotivamente coinvolti in una relazione, anche se cercate di non essere succubi del partner. Plutone vi guarda imbronciato lavorativamente se nati nella terza decade.

Una fase di grande attivismo emerge oggi grazie a Luna per i nati nella terza decade. Entusiasti e vibranti in amore, con poetico abbandono sulle ali del sentimento. Se nati dall’8 al 14 agosto vi apparirà un’opportunità lavorativa fondamentale.

Giove e Nettuno vi mettono degli ostacoli che però sono superabilissimi. Urano, Plutone, Mercurio, Venere e Luna sono creativamente dalla vostra parte oggi, mentre Marte e Urano in particolare vi sosterranno in amore se nati nella terza decade. Efficienza, abilità e competenza sono le vostre armi principali a lavoro se nati in seconda e terza decade.

Più aspetti positivi che negativi per voi oggi con un saggio Saturno che vi suggerisce di non fare mosse azzardate in amore. Date il meglio di voi stessi in un’attività di gruppo se nati dal 2 al 7 ottobre, grazie a Saturno.

Venere vi è amica se siete nati nella seconda decade. Avete pianeti al vostro fianco che vi suggeriscono di cambiare in amore, ovvero Urano, Nettuno e Plutone: datevi da fare! Accettate inoltre una sfida lavorativa che vi stimola parecchio.

Saturno e Sole vi promettono entusiasmo alle sesse e anche nuove amicizie se siete single, con possibilità di importanti colpi di fulmine. Mercurio e Luna vi danno grandi chance in ambito lavorativo.

Pianeti molto positivi oggi con Plutone in particolare che vi dona un fascino irresistibile anche se avete un cuore di pietra, nel caso in cui siate nati dal 9 al 14 gennaio. Urano e Marte vi favoriscono in forza razionale e logica, spianando la strada lavorativa se nati dal 10 al 15 gennaio.

Urano è contrario in questi ma solo per stimolarvi, anche perché in amore vi godete pienamente un transito di Giove molto felice. Nettuno vi aiuta a ritrovare un po’ di attenzione professionale se nati dal 9 al 13 febbraio.

Urano vi guarda amorevolmente favorendo l’armonia familiare se nati nella seconda decade. Clima di condivisione anche in amore, con un bel po’ di piccantezza. Non date retta ai pettegolezzi lavorativi se lavorate anche oggi e se nati dal 4 al 9 marzo.