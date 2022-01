Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 29 gennaio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 29 gennaio.

Marte è ancora dissonante per i nati nella prima decade ma Saturno è positivo per il movimento fisico. Il vostro esplosivo calore umano è una garanzia se nati dal 31 marzo al 6 aprile, con Giove che vi rende impeccabili in amore. Siete un segno battagliero e vi farete rispettare a lavoro.

Venere vi fa sentire il bisogno di stare a casa ma al tempo stesso vi renderà effervescenti e dinamici se nati dal 14 al 16 maggio. Saturno è ancora dissonante in amore e vi consiglia grande razionalità. Se lavorate anche oggi la vostra laboriosità troverà canali di scorrimento in maniera fluida.

Saturno equilibra la vostra vita se nati nella seconda decade, con Giove e Nettuno che vi favoriscono se nati invece tra l’8 e il 15 giugno. Saturno aiuta il collante con la vostra dolce metà se nati nella seconda decade. Se invece siete nati dal 29 maggio al 5 giugno Saturno vi aiuterà a lavoro.

Giove vi assicura una giornata calma e serena. Plutone è un po’ dissonante invece in amore se nati nella terza decade quindi non siate menefreghisti o svogliati. Venere è dissonante per i nati della seconda decade sotto il profilo lavorativo.

Il vostro comportamento sincero e leale vi aiuta nei rapporti affettivi oggi. Non vi fate però distrare da suggestioni esterne alla questione di coppia se nati dall’8 al 13 agosto. Grazie al vostro intervento lavorativo i vostri colleghi recuperano fluidità e tranquillità.

Siete di buonumore ma Giove è contrario tende a contrastare i nati tra il 25 e il 31 agosto. Venere vi aiuta a stemperare una situazione un po’ ostica in amore mentre Urano vi fa scoprire sorprese di stima tra colleghi e capi se nati nella seconda decade.

Sole e Saturno vi aiutano se fate parte di prima e seconda decade. Venere è la vostra paladina in amore se invece siete nati nella seconda decade. Tenete a freno il senso di giustizia che vivete a lavoro: Sole e Saturno vi aiutano ad agire con saggezza e lucidità.

Venere e Plutone sono in angolo benefico se nati nella terza decade. Anche in amore le cose vanno bene: possibile per voi una scelta vicina alla convivenza o al matrimonio. Sole e Saturno sono imbronciati quindi potreste avere discussioni a lavoro se nati nella seconda decade.

Saturno vi infonde energia vitale e volontà di scendere in campo se nati dal 12 al 14 dicembre. Uno slancio passionale irresistibile in amore oggi con Sole e Marte che vi danno grandi sicurezze. Luna invece aiuterà i lavoratori della prima decade.

Venere e Marte vi daranno un clima di buonumore e calma se nati dal 15 al 18 gennaio. Plutone, Urano, Marte vi aiutano a conquistare avventure fugaci se nati a dicembre. A lavoro arrivate a conclusioni che non vi aspettavate.

Saturno e Sole vi danno socievolezza e capacità di prestare aiuto se nati dal 27 gennaio al 5 febbraio. Non siate troppo elusivi e invasivi in amore per non peggiorare la vostra posizione mentre a lavoro fatevi guidare da Nettuno se nati dal 9 al 12 febbraio.

Momento gioioso e positivo con Giove e Nettuno che vi guardano le spalle specie se nati dal 10 al 15 marzo. Se nati a febbraio dovete dosare i vostri passi verso la conquista di un nuovo amore. I nati in marzo saranno protetti da Nettuno e Venere con la buona sorte. Risultati incredibili dal punto di vista morale ed economico a lavoro.