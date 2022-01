Oroscopo del 27 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Sole e Luna vi sostengono se nati nella seconda decade. Momento sì a livello sentimentale grazie a Sole ma anche a Saturno. Urano invece vi favorisce nel post lavoro, in particolare oggi c’è da scoprire quali sono i vostri hobby preferiti. Tra gli altri, la pesca e la gastronomia se nati dal 26 al 31 marzo.

Marte, Mercurio, Venere e Plutone glorificano il vostro segno se nati dal 12 al 17 maggio. Nettuno e Plutone vi daranno grande gioia in amore, magari riempendo il cuore di tutti con un lieto evento. La buona cucina prende tutti e soprattutto voi, che amate mangiare ma anche cucinare!

Moti planetari tutto sommato benefici oggi, soprattutto Sole. Non sarete mai troppo seri e sempre pieni di charme, sia con la vostra dolce metà che con gli amici se nati dal 28 maggio al 5 giugno. I vostri hobby? Bricolage, giardinaggio, messa in ordine di balconi e terrazzini.

Luna vi porta un’aria di ottimismo e fiducia. Giove, Urano e Nettuno spianano i vostri passi verso la realizzazione. Sempre Giove e Nettuno vi faranno coronare il percorso amoroso in un successo se anti dal 12 al 18 luglio. Chi invece è single e fa parte di prima e seconda decade non si tiri indietro dal cercare un’anima gemella. Lettura e scrittura sono due attività alle quali vi dedicate volentieri.

Saturno, Urano e Sole sono negativi. Per fortuna Luna è positiva e il vostro carattere fiero e volitivo vi aiuta in amore. Urano vi rende particolarmente ribelli però di fronte ad alcune imposizioni, specie se nati dal 17 al 23 agosto. Vi piace prendervi cura delle piante in casa o anche dei vostri animali domestici.

Cielo sicuramente radioso oggi con Marte, Mercurio, Urano, Plutone e Venere che vi sostengono nonostante Giove e Nettuno contrari. In amore Plutone vi porta una bella carica emotiva se nati nella terza decade. Urano vi darà grande destrezza manuale negli hobby come giardinaggio e bricolage.

Saturno, Luna e Sole sono tutti abbastanza positivi. In particolare Saturno vi darà rilievi gioiosi e sfolgoranti in ambito sentimentale, con un notevole savoir-faire dalla vostra parte e una Luna ottima per i nati nella prima decade. No vi dispiace dedicarvi alla bellezza delle mostre d’arte per rilassarvi.

Venere è la vostra protettrice oggi. Se siete single Luna, Giove e Saturno vi renderanno in grado di stupire la persona che volete conquistare. Tra i vostri interessi il cinema e il teatro ma anche la lettura di un buon libro.

Sole, Saturno e Luna vi favoriscono se nati nella prima decade. Se single, Luna vi darà una mano se nati dal 9 al 12 dicembre a conquistare i vostri obiettivi. Cinema e arti in generale fanno parte delle vostre passioni.

Marte e Urano sono positivi se nati dal 22 dicembre al 5 gennaio, così come Nettuno e Plutone. Creatività, un tocco di genio e classe: questi tre elementi vi garantiranno una giornata bellissima con la vostra dolce metà. L’intesa è totale anche grazie a Plutone. La visione di un film o la lettura di un buon libro sono ottimi modi per rilassarvi.

Un po’ affaticati per qualche problema pratico portato dalle contrarietà planetaria ma Luna vi sostiene. Giove, Venere e Nettuno vi rendono espansivi in amore mentre il giornalismo, il cinema e il teatro possono essere i vostri interessi da seguire oggi.

Venere e Giove sono benefici per i nati di prima e seconda decade. Diradate le nebbie di qualche incosciente paura per stare con chi vi fa battere il cuore, grazie al patrocinio di Plutone e Venere. La musica e la danza ma anche il giornalismo sono i vostri hobby preferiti.