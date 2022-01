Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 26 gennaio

Saturno ravviva i nati nella seconda decade, anche se le donne in particolare vivranno alti e bassi con i loro partner. Tono muscolare però ottimo e buonissime indicazioni generali anche in ambito erotico, che siate o meno in coppia. Saturno vi favorisce se svolgete professioni come l’agente di viaggio o i pubblicitari.

Marte vi dà istinti e vitalità e favorisce in particolar modo i nati nella prima decade. Venere vi aiuterà in una questione delicata da affrontare con la vostra dolce metà se nati nella seconda decade. Chiudete la giornata lavorativa stanchi ma soddisfatti.

I nati nella prima decade oggi avranno tinte di irruenza e impazienza, un po’ di argento vivo addosso in generale. Saturno è positivo in amore e vi fa respirare una gustosa aria romantica. Aspettate come poche cose al mondo un placido relax familiare in serata.

Un po’ di irrequietezza e impazienza oggi ma lo stato di salute è buono grazie a Giove e Nettuno, i quali inoltre vi daranno pazienza, amore e passione sentimentalmente. Se siete nati nella terza decade Nettuno vi darà enorme liquidità.

Grande giornata per i nati nella seconda decade a livello di energie fisiche e mentali. Urano vi indirizza verso piccanti avventure sessuali mentre a lavoro avete appena portato a termine in maniera soddisfacente un compito ambizioso.

Marte, Mercurio, Plutone e Venere vi fanno sentire ottimisti, pacifici e in buona salute se nati nella seconda decade. Giove vi contrasta però in amore perché vi spinge a dover dare di più se nati in prima e terza decade. Risultati ottimi a lavoro: nessuno vi può fermare!

Marte, Mercurio, Venere, e Plutone vi faranno un po’ combattere per ottenere successi professionali, specie nell’ambito della stampa e della giustizia. I nati in prima e terza decade dovranno faticare un po’ nella vita familiare e nella convivenza, mentre Saturno vi darà una fresca armonia in amore se nati nella terza decade. Seri e disciplinati, farete il vostro lavoro come sempre se nati nella terza decade.

Plutone vi darà un’energia vitale corroborante se nati nella terza decade. Tono vitale e fisico favoriti, tanto che Sole, Urano e Saturno vi ostacolano in amore ma ugualmente non riescono a rovinare l’attrazione e il sentimento verso la vostra dolce metà (anche grazie alla positiva Luna). Siate molto prudenti a lavoro se siete banchieri, notai o imprenditori.

Sole vi darà energia per entusiasmanti attività. In amore avventure impreviste per i single mentre occhio a viaggi e spostamenti per le coppie. Siete un po’ stanchi della giornata lavorativo ma Saturno vi farà rilassare se nati nella seconda decade.

Venere vi gratifica se nati nella seconda decade. Giove inoltre vede fiorire ottime prospettive di intesa intima con la vostra dolce metà se appartenete alla prima decade. Vi sentite carichi di vigore anche a lavoro, per mano di Marte, specie se nati a dicembre.

Quasi tutti i pianeti vi sorreggono, in particolare Saturno. Tuttavia Urano e Luna vi contrastano e vi daranno meno capacità di decisionismo. Giove favorisce i flirt ma anche i legami fugaci mentre Sole e Saturno vi portano al successo lavorativo se siete giornalistici, politici o giudici e se nati a gennaio.

Urano vi favorisce se nati nella seconda decade con un innalzamento della forza fisica e mentale. Vi sentite un po’ umorali e svagati in amore ma un generoso Giove risolve tutto se nati nella prima decade. Luna vi farà lirici e sospirosi se nati nella terza decade, con Nettuno, Plutone, Urano, Marte e Venere che permetteranno ai single di vivere momenti memorabili. Se nati nella prima decade arriveranno presto nuove conferme di carattere economico a lavoro.