Oroscopo del 12 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Luna vi farà arrivare un bel po’ di aria frizzante ed euforia. Chi di voi è single potrà sperare di trovare l’anima gemella se nato dal giorno 2 al 7 aprile. Quali sono i lavori più adatti a ogni segno? Per quanto riguarda l’Ariete, certamente i leader politici o i piloti, se non i grandi attori.

Giornata positiva con Venere che vi dà una mano se nati a maggio. Globalmente vivete una situazione di armonia e salute. Luna vi dona forte energia passionale, mentre andate molto forti nei settori lavorativi che riguardano la fotografia, la moda e la televisione.

Giove vi guarda un po’ storto ma Mercurio porta un po’ di luce. Oggi vi mostrerete un po’ pigri e apatici durante il rapporto di coppia, specie se nati in prima o seconda decade. Siete molto bravi nei contatti umani e questo favorisce moltissimo il dialogo con le persone.

Avvertite un po’ d stanchezza oggi, usate questa giornata per smaltirla e riposare. Urano, Giove e Nettuno sono molto ben messi per voi in amore se nati in prima e seconda decade. Lo psicologo o l’archeologo sarebbero lavori perfetti per voi.

Alto il livello degli entusiasmi se nati a luglio. Sempre se nati in questo mese vivrete potenziali colpi di fulmine, mentre dovrete stare attenti a passi falsi in caso di nascita tra il 16 e il 23 agosto. Siete il massimo in tutte le qualità dell’agire umano, specie nell’ambito familiare.

Venere vi spalleggia permettendovi di dare il meglio oggi. Un’avventura recente, per chi è single, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più se nati nella terza decade, con il sostegno di Venere, Urano, Luna e Plutone. Potreste provare una carriera lavorativa da massaggiatori, medici, farmacisti o veterinari.

Mercurio e Saturno vi portano una giornata gioiosa, anche se potreste vivere un po’ di alti e bassi nel tono e nell’umore se nati nella terza decade. C’è da aggiustare una questione legata a un viaggio da organizzare, per il resto troverete grandi successi erotici se nati a settembre. Per il vostro segno è essenziale la compagnia degli altri e, lavorativamente, potreste puntare sull’ambito della giustizia. Quindi proporvi per una carriera come avvocati o giudici.

Un cielo un po’ nuvoloso oggi non scalfisce il vostro ottimismo. Plutone, Venere, Giove e Nettuno sono i vostri sponsor astrali che vi fanno osare tanto in amore, specie se appartenete alla seconda decade. I mestieri giusti per voi? Banchiere, finanziere, politico.

Mercurio è in splendido aspetto così come Saturno, specie se nati nella seconda decade. Eros al top per i nati a novembre, mentre lavorativamente parlando siete molto tagliati per una carriera da ricercatore o da filosofo.

Un tempo limpidissimo si staglia su voi oggi. Però non pretendete troppo e accontentatevi anzi di ciò che avete ora. La vostra voglia di tenerezza sarà contraccambiata dalla vostra dolce metà. A lavoro siete molto capaci in ambito manageriale, vi piace comandare.

Saturno e Mercurio vi sostengono così come Marte. Urano favorirà invece i nati nella seconda decade in amore. I mestieri giusti per voi sono quello dello psichiatra e dello psicologo, entrambi con al centro la salute mentale.

Marte è dissonante ma troverete comunque sorrisi e confidenze in famiglia. Venere vi sorride e vi dà ottima esposizione emotiva se nati a marzo, successi notevoli per i single di febbraio. Il vostro spirito caritatevole dovrebbe portarvi a lavorare negli ospedali o nei centri di ricovero.