Oroscopo del 9 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Un po’ di stanchezza oggi come spiega Venere ai nati nella terza decade, niente di grave per fortuna. Marte vi illumina di fascino e vi aiuta a non essere troppo puntigliosi con la vostra dolce metà. Sempre Marte vi favorisce se volete tentare la fortuna nelle scommesse, soprattutto se nati nel 1927, 1939, 1951 o anche nel 1984.

Venere splende e regala un clima sereno in casa e nelle amicizie, che affronterete con garbo e gentilezza. Giove è in angolo favorevole per tutto il tempo in amore regalandovi grane fusione emotiva. Oggi la fortuna non vi abbandona se nati nel 1962, nel 1974 o anche nel 2010.

Saturno brilla per i vostri rapporti interpersonali se nati nella seconda decade. Organizzate anche un viaggio molto sentito con la vostra dolce metà, con grande alchimia. Se siete nati nel 1974 ma anche nel 1986 e nel 1998 Giove vi darà grande fortuna.

Alti e bassi oggi per voi con Venere che può far avvertire variazioni di tono e umore. In amore grande successo per i single della terza decade, mentre Giove vi favorisce se nati nel 1927, 1950, 1963 e 1998.

Luna vi regala una giornata di grande equilibrio in ogni senso. Senza esitazioni vi dedicate completamente al rapporto di coppia e la cosa non vi pesa affatto. Giove favorisce chi è nati nei seguenti anni: 1939, 1974, 2010.

Nuovo giorno con relativa tranquillità. Venere è stupenda e vi concede grandi successi in amore se fate parte della terza decade. Chi è nato nel 1974 o nel 1986 riceverà inoltre molta fortuna, così come anche i nati nel 2010.

Marte vi favorisce donandovi sensibilità, intuito e attenzione. Ottime indicazioni in campo familiare. Il cuore vi chiede di ascoltare le sue ragioni mentre Saturno favorisce in tal senso i nati nella seconda decade. Chi è nato nel 1927 o nel 1938, se non anche nel 1974 o nel 2010 avrà molta fortuna.

Sole, Venere, Nettuno e Plutone vi vogliono bene oggi, con Saturno che peraltro vi provoca un po’ se nati nella seconda decade. Prevalenza della parte erotica oggi in amore mentre se volete giocare al Lotto o ai Gratta e Vinci sarete fortunati nel caso in cui siate nati nel 1927, nel 1950 o nel 1998.

Cielo sereno specie in famiglia ma pure in amore con Saturno che apre il cuore se nati nella seconda decade. Anche Luna vi dà una mano in tal senso. Se volete giocare a Superenalotto o Totocalcio sarete molto fortunati se nati nel 1951 e nel 1974.

Urano e Venere vi danno manforte nelle situazioni familiari e interpersonali, specie se nati nella terza decade. In amore mostrerete capacità di unità e forza di comprensione mentre Giove continuerà a guidare la fortuna dei nati nel 1963 e nel 1998, oltre che del 2010.

Saturno vi aiuta a smussare con garbo e delicatezza qualche attrito in famiglia se nati nella prima decade. Luna vi aiuta a trovare il senso della misura nelle cose così come Venere vi fa brillare in amore. Se volete tentare la fortuna sarete molto fortunati nel caso in cui siate nati nel 1986, nel 1998 o nel 2010.

Diversi pianeti sono in angolo positivo, solo Marte vi tiene un po’ il broncio nei rapporti familiari. Plutone vi dona smagliante appeal erotico se nati dal 13 al 17 marzo. Giove favorisce chi è nato nel 1927, nel 1939, nel 1950 ma anche nel 1962 o nel 1998.