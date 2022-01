Oroscopo del giorno, le previsioni del 7 gennaio segno per segno

Mercurio vi darà espansività vitale e voglia di esplorare, così come Marte. Venere, Sole e Plutone continuano a sorreggervi in amore se nati nella terza decade mentre ai nati nella prima Mercurio darà grande aiuto in caso di lavoro con i soldi.

Sole e Plutone vi favoriscono tantissimo se nati nella prima decade. Siete baciati inoltre da una intensa e notevole creatività. Venere vi darà una giornata molto positiva sul piano degli affetti se nati nella prima decade. Urano invece vi rende perseveranti a lavoro se nati dal 30 aprile al 2 maggio.

Mercurio vi vuole molto bene e vi stimola a fare sempre meglio specie se nati dal 9 al 12 giugno. Un po’ di nervosismi nel rapporto di coppia ma nulla che non possa rientrare grazie a Saturno e Luna. Aria di pettegolezzi in ufficio? Tappatevi le orecchie e continuate a lavorare sodo.

Giove vi favorisce se nati nella prima decade fornendovi grandi stimoli e ottime prospettive. Mercurio vi darà la dolcezza giusta per affrontare i vostri sentimenti in relazione alla dolce metà. Attendete una risposta dai vostri capi sul vostro futuro lavorativo.

Un prestigioso aspetto della Luna vi favorirà oggi insieme al Sole se siete nativi della prima decade. L’oralità in ogni sua sfaccettatura vi renderà protagonisti nel sociale, così come seduzione e capacità di attrattiva erotica non mancheranno in amore. Avete un po’ di ansia a lavoro se nati ad agosto ma sappiate aspettare il momento giusto.

Benefici effetti di Venere per voi e indubbio carisma personale in questa giornata. Marte rema n po’ contro ma Urano e Venere rendono l’amore un punto saldo della vostra vita. Urano vi invita a dedicarvi con grande passione al vostro lavoro.

Luminosi aspetti favorevoli per voi oggi, specie se nati dal 14 al 17 del mese di ottobre. Attenzione però, perché nonostante la buona sorte Venere osteggerà chi si sentirà troppo in ombra. La vostra natura un po’ schiva e fredda viene temperata da un nuovo calore umano se nati nella seconda decade, con l’amore che vi fa volare. La vostra diplomazia gioca un ruolo fondamentale oggi a lavoro.

Luna è ancora benefica se nati dal 14 al 17 novembre, così come Plutone e Sole. Erotismo di grande impatto oggi: avventure, flirt o relazioni, per voi non fa differenza. Se nati a novembre sarà un periodo di grandi successi lavorativi per il vostro segno.

Fuochi d’artificio oggi per voi soprattutto se nati dal 9 al 13 dicembre ma pure dal 3 al 9 dello stesso mese. Mercurio e Saturno di concedono una fase di grande intesa con la persona amata: non sprecatela! Il successo lavorativa porterà a buon fine le vostre iniziative.

Venere vi darà ottimi influssi se nati nella terza decade, con grande energia fisica e mentale. I nati a dicembre saranno invece un po’ più malinconici. Venere spiana i vostri passi in amore, così come Urano. Se appartenete ala prima decade il destino vi favorirà in modo costante in ambito professionale.

Mercurio e Saturno vi danno un’invidiabile intelligenza lucida. L’economia personale attraverserà una fase di alti e bassi ma la cosa va accettata fino a tempi migliori. Venere è in una posizione molto felice per il vostro cuore e armonizza la vita sentimentale. Marte invece vi fa tirare fuori la grinta in ufficio!

Nettuno vi rende teneri ma anche pieni di responsabilità familiari e professionali, specie se nati dal 17 al 20 marzo. Un lieve velo di malinconia vi avvolge anche perché Marte è un po’ ostile in amore per i nati a marzo: sappiate pazientare. In ufficio prudenza e niente esagerazioni.