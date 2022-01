Oroscopo del 6 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Befana 2022 in cui i vostri transiti migliorano. Grande istinto sociale e notevole senso dell’umorismo per i nati nella seconda decade. In amore, se fate parte della terza decade, Venere e Plutone vi invitano a non azzardare troppe conquiste. Giove vi consiglia di non spendere molto in questo inizio di anno.

La Befana vi porta Plutone e Nettuno in ottimo aspetto per i nati nella terza decade. Venere e Sole sono i paladini della vostra splendida forma psicofisica. Urano e Giove inoltre vi daranno grande sostegno nella parte passionale e comunicativa dell’amore. Se fate parte della seconda decade, Urano e Saturno vi aiuteranno a spendere bene.

Discreta forma fisica in questa festa della Befana, specie se nati dal 2 al 7 giugno. Affollate la schiera dei single? Tranquilli, potreste uscirne presto, soprattutto se nati dal 3 al 9 giugno. Giove vi chiede attenzione nello shopping: non spendete troppo.

Befana che vi guarda in splendida forma grazie a Giove. Nettuno vi regala genialità, fantasia ed estro. Non siate troppo impulsivi in amore anzi abbondate in tenerezza: non ve ne pentirete. Nettuno vi convince a non spendere troppo denaro oggi.

Transiti spumeggianti anche oggi con favorevoli configurazioni se nati dal 6 al 10 di agosto ma anche dal 17 al 22 dello stesso mese. Se siete single incoraggiate la vostra natura a cercare la dolce metà giusta per voi. Siate prudenti nelle spese: ve lo chiede Marte.

Epifania con Venere amica che innalza il livello di benessere familiare, soprattutto se nati dal 14 al 17 settembre. La vostra prudenza, sia in amore che nelle spese, potrà fare la differenza grazie a Urano e Plutone, specie se fate parte della terza decade.

La Befana vi porta un clima molto favorevole, con Marte e Saturno in angolo positivo per i nati a ottobre. Non vi scoraggiate se siete single e dichiaratevi alla persona che volete conquistare! Plutone vi frena un po’ nei saldi se nati nella terza decade, pretendendo prudenza.

Befana briosa e allegra per voi, con il team di Luna, Giove e Nettuno che vi sostiene con tanta gioia di vivere. Sole, Venere, Plutone sono altri preziosi alleati, specie in amore e se nati dal 31 ottobre al 7 novembre. Non fatevi prendere dallo shopping selvaggio: non fa per voi!

Qualche inquietudine che emerge ma niente che non si possa risolvere, anche se Luna, Giove e Nettuno sono tutti dissonanti se nati nella seconda decade. Venere però è positiva per i nati nella terza e vi aiuterà a trovare anche lo slancio per ciò che riguarda l’amore! Saturno invece vi darà disinvoltura nello shopping, al contrario di Giove.

Epifania gioiosa e serena grazie a Urano. Inoltre Giove, Nettuno e Luna vi aiutano con ottimismo, resistenza e forza fisica, così come Venere, Sole e Plutone con tanta buona salute. In amore l’eros giocherà oggi un ruolo importantissimo mentre Giove vi impone parsimonia nelle spese.

Giornata leggera con Saturno che crea un’atmosfera frizzante se nati dal 29 gennaio al 4 febbraio. Marte porta un dialogo sincero con la vostra dolce metà, così come Luna spiana la strada a chi è nato nella terza decade. Plutone vi sorride ma cercate comunque di non esagerare con lo shopping.

Marte vi ostacola ma voi siete in una botte di ferro e farete capo soprattutto alla famiglia per rilanciarvi, oltre che a Luna, Giove e Nettuno. Non vi attaccate troppo a questioni di puntualità, altrimenti potreste litigare con la vostra metà! Urano vi aiuterà in tal senso. Giove spiana la vostra strada nelle spese.