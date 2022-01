Oroscopo del 3 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Marte e Saturno vi portano a gestire le cose con destrezza e velocità. Sempre Saturno vi darà anche la forza decisionale necessaria per essere sempre attivi. Slancio molto caldo e umano con la vostra dolce metà, mentre a lavoro non rabbuiatevi troppo se un vostro superiore vi prende di mira se nati dal 22 al 27 marzo.

Nettuno e Plutone sono sorridenti così come Venere e Giove vi spalleggiano. Saturno e Luna vi pungolano anche se sono leggermente dissonanti. Vi interessate a una situazione un po’ complicata che riguarda la famiglia della vostra dolce metà e provare a trattarla con cura. Vi state facendo strada nella vostra professione: continuate così!

Marte si trova in posizione un po’ imbronciata ma in famiglia le cose miglioreranno. In amore darete consigli opportuni a livello pratico alla vostra dolce metà, mentre in ufficio Saturno vi renderà molto efficienti se nati dal 2 al 7 giugno.

Giove vi promette serenità ed equilibrio anche per fronteggiare situazioni difficili. Sole, Luna, Venere e Plutone vi sono però contrastanti, quindi attenzione. Chi è single sperimenterà ottimi successi nei prossimi giorni. La vostra sensibilità e il buon cuore vi premieranno negli sforzi lavorativi.

Marte è positivo e vi darà un ottimo rapporto con fratelli e sorelle, specie se nati nella seconda decade. Vi godete un momento di dolci e improvvise tenerezze con la vostra metà se nati dal 10 al 17 agosto. Se nati nella prima decade Mercurio sarà in angolo contrario a lavoro quindi tenetevi lontani dalle chiacchiere poco produttive.

Sole, Venere, Plutone, Urano, Luna: tutti questi pianeti sono dalla vostra parte. Grande eros in particolare dettato da Plutone e Luna se avete una relazione in atto. Il vostro senso dell’umorismo spazzerà via un’aria pesante a lavoro.

Sole vi rema contro quindi datevi più da fare nella vita sentimentale e familiare. Programmate per esempio un piccolo viaggio o una gita per la vostra dolce metà. Non delegate tutto al partner! Se nati dal 29 settembre al 4 ottobre Saturno vi darà manforte a lavoro.

Plutone e Luna ma pure Sole e Venere vi daranno grandi capacità di gestire la parte attiva e la personalità, con Giove che vi darà un’ottima forma fisica se siete adolescenti. Influssi positivi in amore, anche se non dovreste chiedere troppo alla sorte. I nati a ottobre facciano attenzione a non fare passi più lunghi della gamba in ufficio.

Marte vi darà grinta e capacità di emergere se nati dal 3 al 9 dicembre. Ottimi riscontri per la vita sociale e per gli sport. Venere favorisce gli incontri sentimentali se nati dal 13 al 20 dicembre mentre anche Luna vi rende coscienziosi e attenti nelle mansioni lavorative.

Luna vi stimola a voler cambiare alcune questioni relative a voi stessi. Non date per scontato nulla, quindi, nella relazione di copia e nel vostro partner. Occorrerà anche un po’ di pazienza per quanto riguarda le capacità di mediazione a lavoro. Luna e Venere vi aiuteranno a moderare qualche frizione.

Saturno e Nettuno sono in posizione benefica e in particolare Nettuno è positivo per chi nasce dal 10 al 13 febbraio portando grande forma fisica se nati nella seconda decade. Non aumentate la gelosia e le pressioni nei confronti della vostra metà. A lavoro procedete spediti!

Quasi tutti i corpi celesti sono a vostro favore, tranne Marte che mette un po’ in dubbio le relazioni sociali e le capacità negli sport. Plutone, al contrario, vi rende sempre in forma. Luna è in ottimo aspetto: approfittatene se siete single! Plutone e Giove ma anche Nettuno e Saturno vi danno la capacità di osare. Giove, inoltre, alleggerisce un po’ gli impegni professionali.