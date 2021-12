Oroscopo del 31 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Ultimo dell’anno che trascorrerete in compagnia di parenti e conoscenti stretti, Luna vi darà ottimo senso dell’umorismo e voglia di scherzare. Siete ancora single? Una sintonia riscontrata da poco vi farà ben sperare. Il vostro sogno segreto per il prossimo anno? Saturno e Giove potrebbero regalare gioie di carattere sentimentale se nati nella prima decade.

Venere, Sole, Mercurio, Nettuno, Giove, Urano e Plutone sono tutti dalla vostra parte. Se nati dal 10 al 13 maggio Nettuno in particolare vi farà sviluppare una grande alchimia sentimentale. Il vostro sogno nel cassetto per il 2022? Giove, Urano e Nettuno vi daranno la capacità di muovervi e innovare se nati dal 30 aprile al 5 maggio.

Festa di San Silvestro con tanta allegria. Per voi l’amore è proprio la conseguenza di allegria e sorrisi, specie se nati a maggio. Qual è il vostro sogno nel cassetto? Giove sarà positivo per i nati a marzo e porterà un legame stabile e sereno.

Giove, Nettuno e Urano vi proteggono, in particolare i primi due vi daranno anche una dolce corrispondenza di amorosi sensi. Urano e Nettuno ma anche Giove vi sosterranno nel 2022 se nati nella terza decade, portando tanti cambiamenti.

Ultimo dell’anno che vi vedere celebrare il successo delle vostre iniziative. Sarete molto premurosi con la persona amata mentre per il futuro Giove e Marte vi daranno modo di creare nuovi cambiamenti se nati nella prima decade.

San Silvestro discreto e con tanti sorrisi. Plutone, Venere e Mercurio vi fanno gestire alcuni contrattempi se nati dal 13 al 17 settembre. Non vi fate condizionare da alcune piccole interferenze in amore! Per il prossimo anno, se nati tra seconda terza decade, avrete modo di vedervi riconosciuti i vostri meriti.

Fine d’anno scoppiettante e vivace con Luna in ottima posizione per trasformarvi in mattatori. Marte e Luna vi daranno una fusione romantica ed emotiva con la persona amata. Per il prossimo anno Saturno vi aiuterà a diventare imbattibili in ogni campo se nati nella terza decade.

Concludete l’anno in bellezza con le compagnie che più desiderate. Nettuno e Plutone vi danno grande creatività anche in amore oltre che uno scoppiettante eros se nati dal 9 al 15 novembre. Plutone vi favorirà per l’anno prossimo dal punto di vista psicofisico ed economico se nati dal 17 al 22 novembre.

Giorno da passare in fibrillazione e con tanti stimoli. Giove vi guarda imbronciato e questo può creare confusione ma niente di grave. Sempre presenti i valori affettivi, sia nella famiglia che nella relazione. Il vostro 2022 potrebbe concretizzare tante ambizioni se nati nella prima decade.

Fine anno con una perfetta condizione psicofisica e con tutti gli astri che vi guardano benevoli. Urano e Plutone regalano un intrigante eros e vi promettono anche il raggiungimento di notevoli traguardi professionali nel 2022, specie se nati nella seconda decade.

San Silvestro che si dipinge di fuochi d’artificio per voi, con Luna benefica se nati a gennaio sia con la famiglia che in amore. Saturno vi favorirà nel 2022 se nati nella terza decade, così come anche Giove: pronti a realizzare sogni sia dl punto di vista sportivo che amoroso!

Atmosfera felice in compagnia di amici, conoscenti e parenti. Nettuno vi darà altre certezze a livello amoroso e erotico, mentre se siete nati dal 13 al 20 marzo il duo Giove-Nettuno vi consentirà di aprirvi a una trasformazione per il prossimo anno.