Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 dicembre segno per segno

Santo Stefano animato dai migliori auspici con Giove e Saturno ma anche Urano e Nettuno dalla vostra parte se nati dal 18 marzo al 2 aprile, specialmente in amore. Urano e Nettuno saranno inoltre dalla vostra parte per quanto riguarda le manifestazioni di affetto e di doni se nati in terza e seconda decade.

Mercurio è in splendida posizione per il vostro segno, così come Luna, Venere, Sole, Urano, Nettuno e Plutone sono dalla vostra parte in amore. Vi piace molto fare solidarietà come suggerito da Venere per i nati nella terza decade.

Giove sarà la vostra mascotte oggi, alla quale si aggiungeranno in serata anche Urano e Saturno. Avete una visione un po’ scanzonata dell’amore oltre a essere molto disinvolti nei doni. Vi piace soprattutto la tecnologica, quindi telefoni e pc a pioggia se nati nella terza decade.

Urano e Nettuno creano un grande coro di auguri per voi. In particolare Urano è favorevolissimo in amore e nel rapporto di coppia. Siete dotati di grande slancio altruistico con le persone e dimostrerete questo con tanti doni a Natale.

Marte e Luna vi scaldano il cuore in maniera focosa, sia dal punto di vista passionale che sentimentale. Fase di grande pace per chi vive una relazione stabile. Luna fa di voi dei veri re della foresta in fatto di doni!

Venere, Sole, Mercurio, Luna, Plutone e Urano sono tutti dalla vostra parte, specie se nati nella terza decade. In particolare Venere vi darà uno slancio appassionato in amore. Mercurio mira a farvi fare bella figura con i doni, così come Plutone.

Giornata abbastanza positiva con Giove e Saturno bendisposti. Comunicazione profonda e sensibile con la vostra dolce metà se nati nella terza decade. Venere è però ostile quindi fate attenzione a non lanciarvi in imprese più grandi di voi. Se nati dal 24 settembre al 5 ottobre i vostri doni possono essere semplici ma anche molto sentiti.

Plutone, Nettuno, Sole, Mercurio e Venere fanno il tifo per voi. Se nati nella terza decade avrete buona sorte come corteggiatori in amore. Plutone vi rende molto bravi nella capacità di fare doni, così come Mercurio.

Mercurio e Marte ma anche Saturno e Giove insieme a Venere vi portano oggi buonumore e fortuna. Se avete da poco iniziato una relazione di coppia vivrete con un certo esclusivismo la vostra storia. Sarete molto buoni con i doni per i vostri amici e familiari.

Sole, Marte, Mercurio, Venere, Giove, Urano, Nettuno, Saturno e Plutone: questo il dream team che sta al vostro fianco oggi! Se siete nati in questi giorni una seducente Venere vi aiuterà nelle conquiste amorose. Inoltre vi consiglierà anche benissimo sui regali da fare.

Nettuno, Marte, Saturno, Giove, Venere e Plutone sono favorevoli se nati nella prima decade o nella terza decade. Gli astri vi sorreggono abbastanza da gestire una storia d’amore importante, così come un gioioso Marte vi aiuta a fare regali belli e anticonvenzionali.

Nettuno, Venere, Giove, Plutone e Urano ma anche Saturno vi daranno un gran sostegno in questi giorni. Gli astri amplificano il vostro spazio emotivo se siete in una relazione seria. Venere vi darà la capacità di fare doni di grande dolcezza per le persone care.