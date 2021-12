Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 21 dicembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 21 dicembre.

Giornata magica con il Sole che vi rende stimolati. Momento di bilanci per quanto riguarda l’amore con Marte che vi regala equilibrio e gioia. Buoni risultati in ambito lavorativo, vi siete guadagnati delle belle soddisfazioni.

Momento propizio grazie al Sole che si va vivo da oggi. Plutone vi favorisce in amore se nati dal 15 al 18 maggio. In ambito professionale invece sarete sempre efficienti anche a dispetto di qualche pettegolezzo contrario sul vostro conto.

Sole vi accompagna insieme a Plutone e Venere in una giornata buona, che Saturno prova a rendere ancora migliore con del senso dell’umorismo. Venere e Plutone vi danno grande libertà di azione in amore se nati dal 2 al 6 giugno. Sapete muovervi benissimo se avete iniziato una professione libera, nel caso in cui siate parte della terza decade.

Sole vi incornicia la giornata rendendola magica. Occhio però ai raffreddori e ai mali di stagione se nati a giugno. Mercurio e Nettuno vi assistono se siete nati nella terza decade in amore, a lavoro invece avrete grande agilità mentale ed estro dinamico.

Sole fa parte il solstizio d’inverno e insieme a Marte è molto congeniale per il vostro segno. Il vostro cuore batte forte per amori antichi, sul luogo di lavoro non date troppo credito alla leggerezza di spirito di alcuni colleghi se nati dal 23 al 27 luglio.

Sole fa partire un ottimo solstizio d’inverno per voi, con il sostegno anche di Venere e Plutone. Grandi influssi per i nati dal 24 agosto al 2 settembre in amore. Se vi occupate di denaro oggi lavorerete bene ma anche con spensieratezza.

Sole vi darà un ottimo stato umorale e fisico. Saturno è sorridente e insieme a Giove vi darà un’ottima profondità in amore e nei sentimenti in generale, specie se nati dal 29 settembre al 3 ottobre. Siete presi da una frenesia lavorativa positiva se nati a ottobre.

Sole crea l’evento solstiziale e mitiga il clima. Se nati dal 24 ottobre al 2 novembre sempre Sole insieme a Saturno e Giove vi daranno una notevole voglia di impegnarvi in ambito amoroso. Mettete per il momento da parte alcuni prospetti lavorativi difficili da realizzare.

Sole crea il solstizio d’inverno e insieme a Saturno e Giove fa splendere il vostro cielo. Sempre Giove e Saturno daranno ottime vibes nella sfera emotiva per i nati a novembre. Autocontrollo e serenità in un contesto di nervosismo a lavoro.

Giove e Saturno vi sostengono in questo solstizio d’inverno gettando le basi per ottimi successi. Dalla vostra parte in amore ci sono Saturno, Giove, Venere, Mercurio, Nettuno e Plutone se nati nella seconda o nella terza decade. Rigore logico e speculazione mentale oggi a lavoro.

Sole arriva per il solstizio d’inverno e insieme a Giove e Saturno crea un buon clima. Marte è scoppiettante in amore se nati dal 29 gennaio al 5 febbraio. Urano è dissonante però a lavoro se nati dal 30 gennaio al 4 febbraio.

Arriva il solstizio d’inverno e arrivano anche Venere, Mercurio, Plutone a sostenervi. Se nati a febbraio avrete un’evoluzione felice delle vostre esperienze sentimentali. Urano vi aiuterà molto nella ricerca del successo lavorativo.