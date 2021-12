Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 15 dicembre

Sole vi rende gioiosi e vitali permettendovi di esprimere la vostra personalità esuberante e generosa. Marte propone un insistente desiderio di evasione e avventura nei nati nella prima decade in amore. Siamo in clima di shopping e ognuno ha i suoi atteggiamenti mentali riguardo alla moda. Voi siete intemperanti e variabili, oltre che discontinui.

Momenti di buonumore e di calo si alternano. Nulla di grave, tutto è dovuto al transito di Giove per i nati nella terza decade. Sentimenti autentici nella vostra giornata e un futuro amoroso davvero radioso per voi. La moda? Ne siete vittime e, al tempo stesso, la subite un po’.

Strada in salita in tutti i campi oggi ma Giove aumenta il vostro carisma. Marte vi strapazza un po’ e gestite le situazioni familiari e amorose con grande diplomazia. Momenti di grandi spese per voi che siete inventivi ma anche hipster e tenebrosi.

Moti moderatamente positivi oggi grazie a Nettuno, Urano e Luna che vi proteggono. Gli ultimi due in particolare vi sosterranno anche in amore, sia che siate single sia nel caso in cui abbiate già una relazione. Tradizionale è romantica: questa è la moda per voi.

Marte e Sole vi consentiranno di sistemare alcune questioni di famiglia ma pure di migliorare certi aspetti della relazione di coppia se nati a luglio. Siete spavaldi e controcorrente per ciò che riguarda la moda e lo stile.

Luna favorisce chi di voi è nato nella seconda decade. Venere vi guarda benevola in amore nonostante Nettuno invece vi remi contro. Stile sobrio e tradizionale per voi sotto l’aspetto modaiolo.

Un cielo abbastanza solidale oggi per le prime due decadi ma chi è nato nella terza faccia attenzione agli sgambetti di Plutone. Venere amplifica le esitazioni di chi è nato nella terza decade in amore, specie per i single. Il vostro segno ha stile ed estetica fredde e misurate ma anche gentili.

Marte, Sole, Plutone e Mercurio sono tutti in ottima posizione, anche in amore Venere vi favorirà se nati tra il 31 ottobre e l’1 novembre. Linee misteriose, morbide e sinuose per le vostre spese di moda.

Giornata galvanizzata da Marte e Sole. Venere vi fa indomiti in amore organizzando delle vere e proprie battute di caccia per i single. Non siete troppo schiavi della moda ma certamente siete vivaci, casual e sportivi nello stile.

Luna e Venere fanno le vostre fortune oggi, la seconda in particolare in amore per i nati nella seconda decade. Anima sexy ma anche seria e distaccata: la moda per voi è soprattutto questo, insieme a un’eleganza sobria e asciutta.

Luna e Urano vi strapazzano un po’ ma per il resto tutto regolare. Urano in particolare vi tiene un po’ sulla corda in amore se nati nella terza decade ma Plutone sarà il vostro erotico alleato. Il vostro shopping è molto versatile: provate tutte le soluzioni fino a quando una non vi aggrada!

Giornata su misura per voi con Venere, Luna, Saturno e Urano ma anche Nettuno, Giove e Plutone che sono tutti dalla vostra parte. I nati a marzo mostreranno di essere seduttori instancabili. Unici, sublimi, sospirosi: il vostro stile rispecchia tali caratteristiche.