Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 dicembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 14 dicembre.

I pianeti vi spalleggiano dandovi forma psicofisica eccellente, tenete sotto controllo la muscolatura grazie a Marte. Sole vi darà grande calore umano e vi indurre a varcare alcuni spazi sentimentali alternativi. Marte vi rende giustizia a lavoro se nati nella seconda decade.

Giove porta alti e bassi ma li contrastate ottimamente. Occhio ai potenziali problemi stagionali per naso e gole. Plutone vi sorride in amore se nati dal 14 al 17 maggiore mentre a lavoro vi godrete alcuni risultati veramente eccellenti.

Silenzio e ristoro oggi sono fondamentali, così come una particolare attenzione per l’apparato respiratorio. Sole e Marte sono dissonanti e quindi potrebbero frenare un po’ i rapporti emotivi se nati dal 9 al 14 giugno. Urano favorisce i liberi professionisti della prima decade.

Luna è in buon aspetto e vi darà un umore eccellente, attenzione però alla salute del petto e del seno per le donne. Luna e Nettuno vi faranno comprendere pienamente le esigenze del partner mentre Urano favorirà i lavoratori della seconda decade.

Giove vi tiene un po’ il broncio oggi, con la vita familiare che richiederà maggiore attenzione. State attenti anche alla situazione del cuore e del compartimento venoso. Saturno e Urano sono disarmonici e potrebbero generare qualche interferenza amorosa mentre a lavoro i nati in luglio devono stare attenti a non dilapidare i guadagni in shopping selvaggio!

Mercurio, Urano e Plutone vi appoggiano, anche nel controllare i vostri punti cruciali quali il sistema gastroenterico e quello linfatico. Riuscite ad organizzare la vita di coppia in maniera avvolgente e affettuosa mentre a lavoro siete in una fase di attesa se nati nella prima decade.

Sole e Marte vi infondono gioia e volontà e vi spingono a controllare le zone di reni, fegato e pancreas ma anche vescica e apparato urinario. Sapete risolvere problemi relazionali di ordine pratico con saggezza e buonsenso, mentre a lavoro il vostro talento professionale brilla grazie a Giove se nati dal 16 al 21 ottobre.

Venere, Mercurio e Plutone ma anche Nettuno sono vostri alleati. Controllate in particolar maniera la zona di ano e testicoli, in generale la parte pubica. In amore tutti i pianeti vi spalleggiano mentre i liberi professionisti nati tra il 31 ottobre e il 7 novembre vivranno un momento ideale.

Quasi tutti i corpi celesti fanno il tifo per voi oggi, tra cui Sole, Marte, Giove, Mercurio, Saturno, Venere e Plutone che vi consentono di porre attenzione alle gambe come punto nevralgico. Se avete in mente di conquistare qualcuno questo è il momento giusto, specie per i nati a dicembre. Se siete nati dal 29 novembre al 5 dicembre vivrete introiti danarosi abbastanza sostanziosi.

Venere, Mercurio e Plutone vi danno grande lucidità, anche nel controllare importanti zone del corpo come scheletro e spina dorsale. Venere e Plutone fanno il tifo per voi in amore mentre a lavoro arriveranno ottimi bonus di denaro.

Luna vi guarda imbronciata e quindi fate particolare attenzione alla zona circolatoria del corpo. Giochi di seduzione e di intrigo vi eccitano se siete single: Marte è dalla vostra parte se nati dal 13 al 18 febbraio mentre i nati dal 29 gennaio al 3 febbraio potranno avvertire qualche insicurezza lavorativa.

Venere vi appoggia così come anche Giove, Luna e Nettuno. Controllate bene la circolazione linfatica e i piedi. Mercurio vi aiuta a razionalizzare sogni a occhi aperti in amore se nati a marzo mentre a lavoro avrete scatti di carriera se nati dal 26 febbraio al 4 marzo.