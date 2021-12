Oroscopo del 10 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 10 dicembre.

Diversi pianeti vi guardano di buon occhio. Giove vi viene incontro e anche in amore il vostro carattere esprimerà interesse soprattutto attraverso la musica. Alcuni cantanti che vi rappresentano bene sono Mina, Luigi Tenco e Giusy Ferreri. Venere è dissonante per i nati nella terza decade quindi attenzione in ufficio.

Urano e Marte sono un po’ capricciosi e impulsivi ma Venere non vi abbandona. Il vostro corteggiamento musicale passa attraverso i brani di Giorgia, Ella Fitzgerald e Adese. Giove vi chiede di essere parsimoniosi se nati dal 14 al 18 maggio.

Mercurio non vi aiuta e vi rende un po’ catatonici ma Giove vi ravviva. Oggi la vostra spinta amorosa a livello musicale arriverà da Francesco Renga ma anche da Kylie Minogue. Nettuno è negativo per i nati nella terza decade a livello sportivo.

Marte vi favorisce su tutti i fronti: energia fisica, mentale e sessuale. Cupido agirà oggi con l’aiuto di Luna grazie alle canzoni di George Michael, Milva e Ariana Grande. Il vostro fisico viene rinvigorito da Urano se nati nella seconda decade.

Placido relax oggi grazie a Luna. Solare e assolutista, il Leone esprime il suo amore con le musicalità di Whitney Houston, Madonna e Daniele Silvestri. Se nati in agosto avrete una forma fisica perfetta.

Venere è molto seducente e vi aiuta anche a livello organizzativo. Venere e Luna vi aiutano in amore grazie anche alla musica di Mia Martina, Loredana Bertè, Ornella Vanoni, Carmen Consoli e Ivano Fossati. Plutone e Urano vi assistono per le spese.

Sole vi regala una giornata radiosa se nati nella terza decade. Venere vi aiuterà nella gestione del vostro rapporto sentimentale tramite le canzoni di Neffa, Caparezza e Alice Visconti. Sole è in splendida posizione lavorativa se nati dal 3 al 9 ottobre, come anche Giove.

Venere mette ordine nella vostra vita familiare: ci saranno grandi soddisfazioni da fratelli e sorelle! La vostra musica oggi per l’amore? Sicuramente le canzoni di Francesco Sarcina e Raphael Gualazzi. Venere e Nettuno vi assistono a livello economico.

Marte, Mercurio, Venere, Saturno, Giove, Plutone e Sole sono tutti a vostro favore se nati a dicembre. Maria Callas e Tina Turner ma anche Frank Sinatra, Elisa, Sinead O’ Connor, Edith Piaf e Irene Grandi: questi gli artisti di riferimento oggi! Giove vi fortifica nello shopping.

Atmosfera natalizia che vi pervade grazie a Venere. In amore le canzoni di Dalida e Marco Mangoni vi aiutano a vincere la timidezza. Luna vi dona grandi abilità se nati nella terza decade, con Venere che non vi fa mancare nulla.

Giove e Mercurio vi donano una speciale giornata da assaporare. I grandi artisti che oggi vi accompagneranno nei brani d’amore sono Giuliano Sangiorgi, Fabrizio De Andrè, Malika Ayane e Noemi. Marte è dissonante se nati a febbraio.

Prospetto dei transiti complicato ma restate sempre pimpanti. Le emozioni amorose vengono esaltate da cantori e poeti folli. Tra loro ecco Lucio Dalla, Lucio Battisti e Luciano Ligabue. Venere vi permette di non avere ansie economiche se nati a marzo.