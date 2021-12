Oroscopo del 7 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Luna innalza il buonumore e favorisce le occasioni fortunate in generale. Momenti sì per i sentimenti grazie a Saturno, Giove, Mercurio, Sole, Nettuno e Luna. Se nati a marzo Saturno sarà il vostro nume tutelare, anche se Marte sarà un po’ divisivo.

Marte è pronto a contrastarvi quindi in amore è consigliata una notevole delicatezza di tocco per non incappare in problemi e anzi per garantirvi una potente passione. Venere e Urano vi favoriscono a lavoro a maggio.

Giove vi obbliga a mollare ogni tristezza oggi quindi cercate di rasserenare la vita emotiva e di crearvi delle evasioni particolari. Saturno vi aiuta a chiudere ogni impegno lavorativo con grande garbo.

Nettuno e Marte sono felicissimi così come anche Urano. La buona sorte vi accompagna in amore, specialmente nella figura di Venere che peraltro – se nati dal 14 al 17 luglio – potrebbe però non essere felice in ambito lavorativo.

Marte è negativo ma nonostante tutto vi accende di entusiasmi e vi aiuta a essere particolarmente sensibili e teneri anche con l’aiuto di Mercurio se nati nella seconda decade. Sole è molto positivo a lavoro e vi aiuterà se appartenete alla seconda decade.

Venere e Urano vi favoriscono in amore se nati dal 29 agosto al 4 settembre. Luna vi induce a guardare la vostra dolce metà con gli occhi del romanticismo. Plutone è positivo per chi lavora se nati nella terza decade.

Sole, Mercurio, Giove e Saturno sono pronti a sorridervi oggi. Se siete single Mercurio stimolerà il vostro aspetto avventuroso. Avvertite un po’ di desiderio di spendere oggi ma Luna, Venere e Plutone vi chiederanno prudenza se nati dal 15 al 23 ottobre.

Configurazione abbastanza buona con Marte e Urano che sono contrari ma più che altro per consigliarvi prudenza, specie in amore. Saturno è contrario e vi disturba un po’ a lavoro se nati dal 30 ottobre al 5 novembre ma niente di grave.

Ottime condizioni psicofisiche grazie a Marte e Venere. Una fase di benessere e armonia accarezzerà il vostro rapporto di coppia dando anche entusiasmo e vitalità. Se appartenete alla terza decade mettete a segno un ottimo colpo lavorativo con Sole, Marte e Giove che vi spalleggiano.

Se nati dal 9 al 13 gennaio sarete fantasiosi e creativi grazie a Nettuno. Saturno vi favorirà soprattutto nel ricercare l’intelligenza del partner, così come Marte. Ottimi riscontri di tipo economico stanno per arrivare grazie a Urano.

Urano è un po’ imbronciato se nati dal 29 gennaio al 4 febbraio quindi cercate di non esporvi troppo con il vostro nervosismo. Mercurio è infuocato e vi chiede maggiore partecipazione nella questione amorosa mentre dopo giorni di stress Urano – per i nati a gennaio – porterà un po’ di relax dopo il lavoro.

Quadro astrale abbastanza positivo con Venere e Nettuno che vi favoriscono. Esistono alcune imperfezioni nella vostra relazione ma non fatevene un problema e godetevi la serenità! Urano vi dice che siete ottimi lavoratori se nati dal 27 febbraio al 3 marzo.