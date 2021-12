Oroscopo del 1 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Sole vi rallegra in questa giornata con Mercurio che peraltro vi rende vitali, pimpanti e decisi. Saturno vi favorisce nelle relazioni se nati dal 15 al 18 aprile. Il proverbio giusto per voi oggi è “con una piccola accetta s’atterra un grosso albero”, si adatta perfettamente alle vostre mosse.

Venere è sempre alleata per darvi discreta mobilità fisica e mentale. Un felice equilibrio tra mente e corpo è suggerito dal vostro proverbio chiave: “Mens sana in corpore sano”!. Nettuno vi promette una grande armonia in amore mentre a lavoro sarete perfetti nel teamwork.

Pianeti dissonanti vi rendono un pochino svagati ma Saturno metterà le cose a posto in amore se nati in prima e seconda decade o anche Nettuno e Luna se nati dal 10 a l12 giugno a livello lavorativo. Non perdete mai il senso dell’umorismo!

Salvo la terza decade, con alcuni nervosismi, l’inizio di dicembre è positivo. Venere però è dissonante e vi impone di essere seri e responsabili. Urano vi darà grande armonia ma pure forma fisica esteriore se nati a giugno. “Nel campo dell’accidia non crescono che ortiche” è il vostro proverbio per oggi.

Mercurio è in aspetto molto favorevole così come anche Sole. Non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti oggi, anche se Marte è dissonante per i nati nella terza decade. Qualche irrequietezza anche per chi è nato dal 29 luglio al 3 agosto per via di Urano. “Negli affari non si conosce amico” recita un proverbio: tenetene conto.

Venere è la vostra protettrice e anche Luna vi dà un sorridente piglio in amore. Mercurio, Nettuno e Sole però potrebbero far sorgere qualche lieve insicurezza per i nati in seconda o terza decade. Siete liberi professionisti? “L’industria è la mano destra della fortuna” e i vostri affari saranno fruttuosi.

Venere è dissonante ma se siete nati in ottobre avrete grandi momenti di soddisfazione per la parte amorosa. Resta il fatto che Venere sia dissonante in tal senso anche per i nati nella terza decade. Se svolgete una professione connessa agli affari attenzione a chi incontrate nel vostro cammino oggi se nati nella seconda decade. Sole per fortuna è vostro alleato.

Mettete un pizzico di pepe alla giornata specialmente se siete single, poiché vivrete colpi di fulmine assolutamente inaspettati. Gli astri però vi suggeriscono di non esagerare perché “acqua rubata è come malvasia”. Quindi siate pazienti se nati nella prima o terza decade. Siete inoltre alla vigilia di importantissime svolte professionali se nati dal 12 al 16 novembre.

Pimpanti e vitali grazie a Giove, così come anche sportivi, allegri e curiosi. Plutone e Sole vi danno grande sostanza nel rapporto di coppia specie se nati nella seconda decade, poiché “chi tosto s’adire, tosto si placa” in relazione ai vostri scatti se nati dal 26 al 30 novembre. Attenzione alle spese perché oggi scialacquate troppo facilmente!

Una bella Venere vi sorride e ritrovate l’armonia familiare. La vostra capacità di risolvere questi pratiche aiuterà moltissimo la relazione se nati dal 28 dicembre al 6 gennaio. Se nati dal 17 al 20 gennaio occhio se lavorate nel commercio perché la merce a basso costo di solito nasconde qualche difetto.

Marte è contrari e può generare alti e bassi di tono e umore ma niente di grave. Sole vi illumina il cammino dal punto di vista sentimentale se nati dal 31 gennaio al 4 febbraio. Avete voglia di sbrigarvi e concludere alcune importanti operazioni lavorative ma occhio alla fretta che potrebbe farvi sbagliare.

Venere vi darà una ventata di fortuna ma in amore Sole e Mercurio sono dissonanti e generano una maggiore necessità di attenzione. I single nati a febbraio siano prudenti. Venere e Luna con Nettuno vi daranno una buona fortuna lavorativa. Ricordatevi: “L’acqua corre sempre al mare”.