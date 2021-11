Oroscopo del 28 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 28 novembre.

Qualche piccola contrarietà ma Mercurio sarà il vostro paladino, anche se Venere imbronciata potrebbe togliere qualcosa in amore se nati nella seconda decade. Se lavorate anche oggi uno strepitoso Mercurio vi favorisce se nati a marzo.

Orizzonte luminoso con la presenza della Luna che spicca per allegria e condivisione. Venere è in un punto felice sentimentalmente parlando mentre a lavoro, se lavorate anche oggi, sarete rigorosi e inflessibili in particolar modo se nati dal 15 al 18 maggio.

Giove e Saturno vi danno la parte attiva e creativa che vi favorirà oggi. Giove vi dona peraltro verve per conquistare simpatie e qualcosa in più se nati dal 14 al 21 giugno. Sempre Giove, se nati a giugno, vi darà ottime risposte se lavorate anche di domenica.

Venere e Plutone sono dissonanti ma Nettuno è pronto a dare il suo apporto in termini sentimentali con Marte che lo spalleggia se nati in seconda e terza decade. Se nati dal 17 al 22 luglio Urano e Nettuno remeranno a vostro favore se nati nella seconda e terza decade nei momenti di relax.

Mercurio e Sole sono bendisposti ma Marte proverà un po’ a mettervi i bastoni tra le ruote. Urano, Saturno e Giove sono tutti contrari e vi chiedono di essere più presenti in amore se nati dal 28 luglio al 5 agosto. Se lavorate ance oggi Mercurio e Sole vi favoriranno.

Previsioni tutto sommato positive anche se Nettuno vi guarda imbronciato. In compenso però Venere, Urano, Plutone e Luna fanno il tifo per voi, sia in amore che nella vita sociale. Urano vi salterà letteralmente da situazioni difficili dalle quali uscirete grazie alla tecnica e alla manualità.

Pianeti attivi che vi sorridono oggi. Luna vi favorisce in amore se nati nella prima decade e vi garantirà anche risultati professionali di primo livello se festeggiate il compleanno nel mese di ottobre.

Giorno molto positivo e fortunato per voi. Venere, Giove e Sole sono tutti positivi in amore e vi faranno volare in alto! Nettuno vi farà arrivare invece introiti importanti a lavoro, specie se nascete nella terza decade.

Visione giornaliera abbastanza incoraggiante con Venere che vi invita a fare le cose correttamente in amore se nati nella seconda decade. Se anche oggi dovete lavorare, Giove e Nettuno cercheranno di rendervi la giornata un po’ più leggera.

Luna, Urano e Venere vi baciano per un po’ di fortuna se nati nella seconda decade. Anche Giove e Nettuno si mostrano favorevoli, con Marte che darà un’enorme carica erotica. Giove, Nettuno e Plutone sono fortunati anche per la situazione economica, specie per i nati dal 27 dicembre al 6 gennaio.

Settore attivo e professionale molto favorito oggi, con Venere che vi guarda ammiccante in amore ma Marte che vi mette in guardia un po’ imbronciato. Se anche oggi lavorate e siete nati dal 15 al 18 febbraio o dal 29 al 31 gennaio, Nettuno e Mercurio ma anche Plutone e Venere vi faranno osare!

Cielo abbastanza appagante, con una vita amorosa favorita da Urano, Nettuno e Venere specie per i nati dal 27 febbraio al 9 marzo. Urano vi farà arrivare introiti economici superiori a quanto vi aspettavate!