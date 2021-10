2/11

Vittorio Macioce, in libreria con “Dice Angelica” (Salani), consiglia tre libri che dimostrano come il potere e l’amore non vogliono compagnia: “Dona Flor e i suoi due mariti” di Jorge Amado, “Nemici” di Isaac B. Singer, (Adelphi) “Anatomia di un istante” di Javier Cercas (Guanda)

Macioce: "L'Orlando Furioso? La trama di un videogame perfetto"