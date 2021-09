Malvaldi: “Un buon scrittore deve distillare, non descrivere tendine”

"Un buon scrittore deve distillare"

L'ultima storia, arrivata in libreria pochi giorni fa, si intitola "Bolle di sapone" e ruota attorno a un duplice omicidio che coinvolge una coppia proprietaria di una nota catena di pizzerie. Poco più di duecento pagine declinate con la solita riconoscibilissima ironia, e imbastite nella misura breve e quasi colloquiale del racconto.

"Quando si prende un libro in mano, ci si concentra e il mondo intorno scompare. Non è una cosa facile - racconta Malvaldi durante 'Incipit', la rubrica di Sky TG24 dedicata ai libri - Per questo, un buon scrittore deve distillare, non descrivere tendine, attardandosi su dettagli che il lettore immagina già".

"I miei libri sono troppo brevi?", si domanda sempre Malvaldi. "Bene, significa che li hai finiti. La cosa che uno scrittore deve assolutamente evitare è che uno pianti in asso la storia. Se invece l'ha trovata troppo breve, beh, vuol dire che evidentemente non gli è bastata. E a me questo, onestamente, appare un gran complimento".