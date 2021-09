Nori: "La forza di un classico? Sta anche nella capacità di ferire e far sanguinare"

Lo scrittore torna in libreria con un volume dedicato a Dostoevskij che incrocia memoir, saggio e autobiografia. E durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, dice: "Avevo 15 anni quando lessi per la prima volta 'Delitto e castigo'. E in quel giorno ebbi l’impressione nettissima che quel romanzo, scritto 112 anni prima a 3mila chilometri di distanza, avesse aperto dentro di me una ferita che non avrebbe smesso tanto presto di sanguinare"

“Che senso ha, oggi, nel 2021, leggere Dostoevskij? Perché una persona di venti, o di trenta, o di quaranta, o di settant’anni dovrebbe mettersi, oggi, a leggere, o a rileggere, Dostoevskij?”. Se lo chiede Paolo Nori nelle prime tre righe del suo ultimo romanzo, "Sanguina ancora", che la Mondadori ha da qualche settimana portato in libreria.

Un libro che - oltre a raccontare, come assicura il sottotitolo, "l'incredibile vita di F. M. Dostoevskij" - ruota innanzitutto attorno a un innamoramento, quello di Nori appunto nei confronti del grande scrittore russo. "Il suo primo romanzo che ho letto è 'Delitto e castigo' - dice durante 'Incipit', la rubrica di libri di Sky TG24 - Avevo 15 anni e mi ricordo benissimo il momento in cui Raskol’nikov, il protagonista, si chiede: 'Ma io, sono come un insetto o sono come Napoleone?'. Ecco, quella domanda, da quindicenne, me la sono rivolta anch’io. E in quel giorno di 42 anni fa ebbi l’impressione nettissima che quel romanzo, scritto 112 anni prima a 3mila chilometri di distanza, avesse aperto dentro di me una ferita che non avrebbe smesso tanto presto di sanguinare. Avevo ragione, sanguina ancora, ed è questo il motivo del titolo di questo libro".