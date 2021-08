Francesca Marciano: "Guardare verso l’alto significa anche guardare lontano da se stessi"

Questo libro si intitola "Animal spirit", e per parlarne si può partire da un aggettivo, "selvatico", presente in tutti i sei racconti che lo compongono. È selvatico il giardino e il timo, sono selvatiche le figlie di una dei protagonisti, e ovviamente sono selvatici anche gli animali, tanti, peraltro ampiamente rappresentati: orsi e alci, gabbiani e serpenti, castori e poi molti, molti uccelli.

"In effetti, quell'aggettivo mi è stato sempre familiare - racconta la sua autrice, Francesca Marciano, durante 'Incipit', la rubrica di Sky TG24 dedicata ai libri - Già nel mio primo romanzo, che ho pubblicato in inglese vent'anni anni fa col titolo di 'Rules of the wild', mi ero chiesta come mai in italiano non avessimo un aggettivo che corrispondesse all’idea di 'wilderness', di natura selvaggia appunto. Sarà perché l’Italia sin dai tempi degli antichi romani è sempre stato un Paese civilizzato, e dunque addomesticato, sarà per la nostra struttura, così sottile e allungata, ma insomma noi il senso della prateria e dei grandi spazi non l’abbiamo mai avuto, e quindi è probabilmente anche per questo che, quell'aspetto selvatico, dobbiamo andare a cercarlo proprio dentro di noi".