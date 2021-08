Pedullà: “Non solo poeta e intellettuale, Pavese è stato anche un vero romanziere”

Garzanti porta in libreria le opere dello scrittore e intellettuale del Novecento italiano. Il curatore, Gabriele Pedullà, a Sky TG24: "È stato un grande organizzatore culturale, ma cercare di rinchiuderlo in quello spazio, come pure in molti hanno fatto, è un errore" Condividi:

C'è un vecchio pregiudizio depositato sull'opera di Cesare Pavese. È un pregiudizio ostinato e resistente secondo cui, nonostante l’indubbia qualità della sua prosa, non sia in fondo un vero romanziere. Da quel pregiudizio parte Gabriele Pedullà per raccontare lo scrittore e intellettuale piemontese nell'ultima puntata di "Incipit", la rubrica di Sky TG24 dedicata ai libri. Di Pavese in questi mesi Garzanti sta pubblicando le opere, a cura proprio di Pedullà, a partire da una nuova edizione di "Prima che il gallo canti", il dittico che raccoglie i romanzi "Il carcere" e "La casa in collina". Ed è attraverso quest'ultimo libro che il suo curatore decide di spiegare come quel pregiudizio abbia finito con l'offuscare il suo reale valore letterario, o quantomeno con lo sfocarne il ruolo. "Con 'La casa in collina' - nota il critico - Pavese è riuscito a costruire una macchina narrativa solo apparentemente semplice ma in realtà in grado di contenere una serie di doppi fondi che sovvertono la storia".

Un'attenzione al ritmo straordinaria approfondimento Cognetti: "La scrittura per Pozzi? Un lavoro di lima e di scalpello" Ai romanzi Pavese arriva dalla poesia e un poeta, nota Pedullà, quando scrive prosa "si porta sempre dietro qualcosa di quella prima esperienza. Nel suo caso ciò vuol dire un’attenzione al ritmo straordinaria: la scrittura di Pavese fa leva su espressioni tratte dal dialetto, e arriva a volte persino a scardinare la grammatica, per restituire una forza lirica che si avverte nei passi soprattutto più scritti dei suoi romanzi".

Ma la nuova edizione delle opere dello scrittore e intellettuale piemontese offre anche la possibilità di riscoprirne altri aspetti. A cominciare dai titoli: "Pavese - osserva sempre Pedullà - è stato spesso un titolista straordinario, capace di escogitare per i suoi libri formule memorabili quali 'Lavorare stanca', 'Paesi tuoi' o 'Il mestiere di vivere', con uno speciale gusto per un’oralità sentenziosa, tra versetto biblico e proverbio popolare, che prima di lui non c’era e che dopo di lui avrebbe continuato a fare scuola nella tradizione letteraria italiana".