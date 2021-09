Quel volo su Roma che novant'anni fa beffò il fascismo

A bordo di quel velivolo c'è Lauro de Bosis, un umanista laureato in chimica, ultimo figlio di una ricca famiglia di intellettuali e proprietari terrieri. Quella vicenda, per quasi un secolo rimasta ostaggio del perimetro ristretto degli addetti ai lavori, è ora finita al centro di un libro intitolato "Icaro, il volo su Roma", scritto da Giovanni Grasso e pubblicato da Rizzoli.

La storia, di per sé, è epica: il 3 ottobre 1931 un piccolo monoplano attraversa il Tirreno, sorvola Roma e poco dopo il tramonto lancia 400mila volantini contro il regime fascista, prima di precipitare in mare disintegrandosi.

La storia di un'impresa solitaria tra Parigi e Roma

approfondimento

Barbero: un libro nasce dalla voglia di sentire la musica di un’epoca

Protagonista, oltre a de Bosis, Ruth Draper, un'attrice di teatro più grande di 17 anni, cresciuta in una ricca famiglia newyorkese. Attorno a questo incontro (e a un amore che si rivelerà in grado di superare i dubbi e i pregiudizi per la differenza d’età), Grasso imbastisce un romanzo storico che racconta un'Italia assediata dal provincialismo e dalla retorica, ma che fa anche capolino in una Parigi animata dallo scintillio di artisti come Joséphine Baker e popolata da alcuni dei principali esponenti antifascisti.

"Un mondo ricco di grandi stimoli ma pure pieno di stenti, in cui si può imbattere in raffinati intellettuali costretti a fare i camerieri", racconta Grasso durante 'Incipit', la rubrica di libri di Sky TG24. L'impresa di Lauro de Bosis si snoda qui, ed è un'impresa perlopiù solitaria e secondaria: meno conosciuta di tante altre, certo, e forse anche per questo in grado di raccontarci ancora oggi molto della nostra storia.