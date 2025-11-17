Comprare casa, dal mutuo al rogito: la guida per evitare sorprese

Introduzione

L'acquisto della casa è una delle tappe più significative della vita, un traguardo carico di aspettative e di incertezze. In alcuni casi, la necessità di ricorrere al mutuo ipotecario rende il percorso ancora più complesso. Per questo la Fabi, Federazione Autonoma Bancari Italiani - che con i suoi oltre 108mila iscritti e le sue 98 sedi territoriali è il sindacato bancario più rappresentativo in Italia - ha stilato una guida per offrire agli acquirenti un orientamento semplice e pratico per evitare insidie e zone d'ombra.