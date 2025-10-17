Manovra, dalla flat tax al taglio Irpef: come cambiano gli stipendi

Per il taglio dell'Irpef "l'ideale è che si arrivi a 60mila euro" di reddito, ha spiegato Tajani, "ma bisogna vedere le coperture". Il vicepremier, lasciando la Camera dopo l’informativa su Gaza, ha spiegato che la Manovra 2026 verrà "conclusa venerdì" 17 ottobre "in Consiglio dei ministri", per questo l’esecutivo è "ancora al lavoro" sugli ultimi dettagli della legge. "Mi pare che si stia andando nella giusta direzione: ci interessano aumenti salariali e ceto medio, e la sanità con nuove assunzioni di medici e infermieri e aumento degli stipendi", ha affermato il leader azzurro. Che, sulla questione Irpef, ha poi puntualizzato che si tratta di "un percorso che abbiamo avviato. Se non si riesce a fare ora" la riduzione per i redditi fino a 60mila euro "si farà l'anno prossimo".

Per approfondire: Manovra, prima casa esclusa dal calcolo Isee: come funziona