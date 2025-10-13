Pensioni, da Opzione Donna a uscite anticipate. Cosa prevede Manovra

Sempre in base all’ipotesi considerata fino ad ora, per le pensioni di vecchiaia nel 2027 ci sarebbe un congelamento di tre mesi e si andrebbe in pensione a 67 anni, invece che a 67 anni e tre mesi. Inoltre verrebbe introdotto un criterio anagrafico per congelare lo scatto di tre mesi per l’uscita anticipata. Quindi, come spiega Il Sole 24 Ore, gli uomini che abbiano raggiunto i 42 anni e 10 mesi di contributi, e le donne che abbiano raggiunto 41 anni e 10 mesi, senza tuttavia aver compiuto i 64 anni, non beneficerebbero del congelamento di tre mesi anche per la pensione anticipata e dovrebbero attendere di avere 43 anni e 1 mese (gli uomini) e 42 anni e un mese (le donne) per l’uscita anticipata.