Pensioni, da Opzione Donna a uscite anticipate. Cosa prevede Manovra

A rimanere aperto in tema di Manovra è anche il capitolo sulle pensioni. Nei giorni scorsi, rispondendo alle domande dei parlamentari in audizione sul Dpfp, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, aveva annunciato un intervento sull’adeguamento dell’età pensionabile nella prossima legge di Bilancio. Per poi spiegare: “Non ci sono quelli più fortunati e quelli meno, ma ci sono quelli più meritevoli e quelli meno. Credo che i lavoratori usuranti e precoci debbano avere un trattamento diverso”. Ecco quali sono i possibili scenari
Aumento età pensionabile
Dunque, a livello generale, si prevede una "sterilizzazione selettiva" per l'aumento dell'età pensionabile a partire dal 2027: il blocco di tre mesi potrebbe essere graduale e non per tutti. Lo stop completo dell'innalzamento sarebbe riservato solo per chi avrà compiuto 64 anni nel 2027.
Il nodo delle coperture
Il nodo, ancora una volta, è quello delle coperture. Secondo i primi calcoli dei tecnici del governo Meloni e dell’Inps, è stimato in oltre 2 miliardi di euro nel biennio 2027-28 l’aumento dei requisiti pensionistici, e in circa 3 miliardi a regime. Con il “paletto” dei 64 anni, il costo verrebbe ridotto. Si parla, ma solo indicativamente, di 1,5 miliardi nel biennio e 2 miliardi circa a regime.
Cosa può cambiare
Sempre in base all’ipotesi considerata fino ad ora, per le pensioni di vecchiaia nel 2027 ci sarebbe un congelamento di tre mesi e si andrebbe in pensione a 67 anni, invece che a 67 anni e tre mesi. Inoltre verrebbe introdotto un criterio anagrafico per congelare lo scatto di tre mesi per l’uscita anticipata. Quindi, come spiega Il Sole 24 Ore, gli uomini che abbiano raggiunto i 42 anni e 10 mesi di contributi, e le donne che abbiano raggiunto 41 anni e 10 mesi, senza tuttavia aver compiuto i 64 anni, non beneficerebbero del congelamento di tre mesi anche per la pensione anticipata e dovrebbero attendere di avere 43 anni e 1 mese (gli uomini) e 42 anni e un mese (le donne) per l’uscita anticipata.
Opzione donna, Quota 103 e Ape sociale
Si va poi verso una nuova proroga di Opzione donna, Quota 103 e Ape sociale. È stato il ministero del Lavoro guidato da Marina Calderone a proporre una riconferma di quota 103, cioè la possibilità che permette di uscire dal lavoro con almeno 62 anni di età e 41 anni di versamenti introdotta nel 2023.
Inoltre si ragiona anche su una possibile riconferma di Opzione donna, la misura che prevede l'uscita anticipata per le donne che hanno almeno 35 anni di contributi e accettano il ricalcolo dell'assegno con il metodo contributivo.
Il dicastero guidato da Calderone ha poi chiesto una proroga dell'Ape sociale, cioè la pensione anticipata studiata per alcune categorie vulnerabili che necessitano di lasciare il lavoro prima dei 67 anni di età previsti della legge Fornero.
Le altre ipotesi
Infine, tra le ipotesi che circolano, anche la previsione di un altro semestre di silenzio-assenso per l'adesione alla previdenza complementare. La proposta prevede che i lavoratori debbano esprimere esplicitamente se mantenere in azienda il trattamento di fine rapporto (Tfr), in linea con quanto già previsto nel primo semestre del 2007. In assenza di tale opzione da parte del lavoratore, il Tfr viene conferito alla forma di previdenza complementare individuata.
Le tempistiche
Ma quando verranno definiti i vari aspetti? Il governo in questi ultimi giorni ha accelerato e punta a chiudere la Manovra orientativamente entro il 15 ottobre. Ciò vorrebbe dire avere qualche giorno d’anticipo rispetto alla scadenza del 20 ottobre, con il disegno di Legge di Bilancio che dovrebbe arrivare sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri insieme al Documento programmatico di bilancio (Dpb) da inviare a Bruxelles. Il primo testo della Manovra, dopo che sarà messo sul tavolo del Cdm, approderà in Parlamento dove sarà ritoccato fino al varo finale entro fine anno.
